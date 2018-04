Úvěry ze stavebního spoření: levné jako hypotéky

Chcete-li financovat své bydlení s pomocí stavebního spoření, můžete si vybrat ze dvou typů úvěrů. Takzvaný překlenovací úvěr či meziúvěr je u stejné spořitelny vždy dražší než řádný. Je určen pro období, kdy ještě klient nesplňuje podmínky pro poskytnutí přiděleného úvěru ze stavebního spoření. Úrokové sazby překlenovacích úvěrů začínají pod čtyřmi procenty a jsou výhodnější než bankovní úvěry.

Obvykle je potřeba, abyste měli na svém účtu naspořeno minimálně deset procent z cílové částky, o úvěr je možné však požádat i bez koruny v kapse. Poté, co splníte podmínky pro čerpání řádného úvěru ze stavebního spoření, můžete meziúvěr získanými penězi jednorázově splatit.

Ještě než se odhodláte k čerpání překlenovacího úvěru, dobře zvažte, jak moc peníze potřebujete a zda se nevyplatí čekat na řádný úvěr, pro jehož přidělení je podmínkou spoření po dobu dvou let a dosažení takzvaného hodnotícího čísla. K získání levnějšího, řádného úvěru, jehož úroky začínají už na třech procentech, musíte mít naspořeno nejméně 30 až 50 procent cílové částky. Spořitelna vám pak půjčí zbývající část z celé cílové částky. To znamená, že pokud byste chtěli úvěrem ze stavebního spoření financovat například nákup vlastního bytu, je dobré to zohlednit při stanovení cílové částky. Nestačí jako v případě překlenovacího úvěru pouze vložit peníze na účet.



Ú věr? Jen když splníte podmínky

Každá stavební spořitelna má svůj hodnotící systém, pomocí kterého vám připisuje body za vklady a připsané státní podpory. Teprve až dosáhnete stanovené výše hodnotícího čísla, máte šanci ho začít čerpat. Připravte se na to, že spořit 2 roky většinou nestačí, protože v té době bude vaše číslo ještě příliš nízké. „Na řádný úvěr můžete dosáhnout rychleji například změnou varianty, snížením cílové částky nebo mimořádným vkladem," radí Jitka Šimánková.



„Je praktické vědět, že hodnotící číslo roste v závislosti na výši úroků z vkladu. Pokud se potřebná částka vloží na účet spořitelny na počátku stavebního spoření, bude úvěr přidělenm nejrychleji," doplňuje Miriam Hanáková. Hodnotící číslo můžete zjistit například na výpisu z účtu a vždy vás také spořitelna informuje o tom, že jste splnili všechny nutné podmínky k tomu, abyste mohli o úvěr požádat.



Zaplacené úroky z překlenovacího úvěru a úvěru ze stavebního spoření je možné odečíst od základu daně z příjmů až do výše 300 000 korun ročně.



M ezi spořitelnami vybírejte





Věnujte čas na výběr stavební spořitelny, ještě než se některé z nich upíšete. „Liší se u nich podmínky poskytování úvěrů, u řádných úvěrů se jedná zejména o rychlost přidělení úvěrů s výhodnou úvěrovou sazbou, které závisí na hodnotícím čísle a tarifech, které spořitelna nabízí. U překlenovacích úvěrů se chovají spořitelny tržně, je užitečné porovnat jejich nabídky," nabádá Miriam Hanáková.



Dobrý výběr spořitelny je důležitý, protože přechod k jiné stavební spořitelně, i když má právě v daném okamžiku výhodnější podmínky, není efektivní. „V současné době není možný přestup z jedné stavební spořitelny k jiné bez ztráty státního příspěvku, jako je to možné například penzijních fondů," míní Jitka Šimánková.



Když vybíráte stavební spořitelnu, měli byste se předem zamyslet nad tím, zda chcete jen spořit, nebo si brát i úvěr. Nejvyšší zhodnocení poskytuje v současnosti Hypo stavební spořitelna. Kdo nečerpá úvěr, může získat 1% úrokové zvýhodnění, takže klient může dosáhnout na úroky téměř tři procenta. Ostatní spořitelny úročí vklady dvěma procenty, Wustenrot nabízí také 2,5% úročení vkladů klienta. Pokud budete čerpat úvěr, musí vás zajímat výše úroků i poplatků a délka splácení.



N ebuďte spícími klienty



I když máte smlouvu a další nechcete uzavírat, vyplatí se sledovat nabídky spořitelny. Několikrát do roka přicházejí s nabídkami, určenými pro již spořící klienty. „V této době lze například získat levnější úvěr než běžně, lze si zdarma bez poplatku navýšit cílovou částku, snížit si splátku úvěru apodobně. Tyto akce bývají časově omezeny a netýkají se vždy všech klientů, ale pouze vybraných skupin," radí Martin Čuba z Modré pyramidy.

S tavební spořitelny: každá má jiné podmínky

V čem se nejčastěji liší stavební spořitelny? V minimu, které se může stanovit jako cílová částka, v potřebě vlastních peněz pro přidělení úvěru, v poplatcích i úrocích. Malou cílovou částku, jen 20 000 korun "snesou" jen dvě spořitelny - Českomoravská stavební spořitelna a Wustenrot, ostatní chtějí nějméně jednou tolik. Nejvyšší úroky z vkladů, pokud zájemce jen spoří, může vyinkasovat z Hypo stavební spořitelny - dosahují až 4 procent. Nejlevnější řádné úvěry nabízí Modrá pyramida a u překlenovacích úvěrů Hypo stavební spořitelna. Nejvyšší poplatky?

Například úhrada za zpracování úvěru je drahá u Hypo stavební spořitelny, která požaduje 2% z úvěru, ale v Raiffeisen je stejný úkon zadarmo. Poplatky za vedení účtu se příliš neliší, Českomoravská stavební spořitelna, Raiffeisen a Stavební spořitelna Konerční banky účtují navíc ještě některým klientům takzvané úrokové zvýhodnění - částka se pohybuje od 90 do 180 korun ročně.

