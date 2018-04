Uvidí klienti něco ze svých účtů u Private Investors?

Pro stovky (možná tisíce?) drobných investorů přinesl pondělek jedno nemilé překvapení. Private Investors (PI), obchodník s cennými papíry, vyhlásil úpadek a své klienty uvrhl do nejistoty ohledně jejich majetku. Ponechme stranou, že se po této společnosti ze dne na den úplně slehla zem, že její zaměstnanci nezvedají žádné telefony a že její internetové stránky již nejsou k nalezení. Rovněž tak impotentní reakce Komise pro cenné papíry, která ve své tiskové zprávě (vydané až půl dne po oznámení krachu PI) uvedla, že ve společnosti (teprve) bude!!! provedena kontrola a že si klienti mají uschovat veškerou dokumentaci, nepřispěla k rozptýlení pochyb o majetku klientů

Teoreticky šance existují

Na začátek je třeba uvést, že pokud PI postupovali v souladu s českými právními předpisy a v souladu s vnitřními pravidly obchodníka, neměli by se jejich klienti ničeho obávat. Jak je uvedeno v §47 odst. 2 zákona o cenných papírech, nejsou finanční prostředky a investiční instrumenty zákazníka, které jsou svěřeny obchodníkovi s cennými papíry za účelem provedení jeho pokynu, součástí majetku obchodníka s cennými papíry. Z toho jasně vyplývá, že majetek klientů nespadá do konkursní podstaty. České akcie jsou vedeny na majetkových účtech zákazníků ve Středisku cenných papírů a zahraniční akcie jsou obvykle na účtech zahraničních správců.

Pokud tedy byly striktně odděleny klientské účty od účtů firemních (a to se týká i správy aktiv), měli by klienti předložit správci konkursní podstaty (ten by měl být jmenován v dohledné době) své výpisy, pokyny, doklady o převodu peněz a další dokumenty a své prostředky by poté měli získat zpět.

Skutečnost se ale teprve ukáže

Je však velmi pravděpodobné, že došlo k selhání vnitřních pravidel obchodníka, což je v současnosti největší nejistotou klientů. To by výrazně mohlo poznamenat i majetek klientů, zvláště v případě správy majetku pomocí tzv. discretionary managed accounts, kdy obchodník s vašimi penězi obchoduje dle vlastního uvážení, aniž by s vámi své obchody dopředu konzultoval. Takováto činnost je silně netransparentní.

Byl-li provařen i majetek klientů, pak podle zmiňovaného zákona o CP mají zákazníci společnosti nárok uplatňovat náhradu z Garančního fondu, pokud obchodník není schopen plnit vůči nim své závazky. Ministerstvo financí, KCP a Garanční fond vhodným způsobem neprodleně uveřejní skutečnost, že obchodník s cennými papíry není schopen plnit své závazky a rovněž tak uveřejní místo, způsob, lhůtu pro přihlášení nároků a zahájení výplaty náhrad z Fondu.

§81c odst. 9 stanoví výši náhrady na 90% z čisté hodnoty majetku klienta (v tržních cenách ke dni oznámení nesolventnosti obchodníka), maximálně však do výše 400 000 Kč. Tento nárok na náhradu však podle §81c odst. 4 neplatí např. pro institucionální investory, města a obce, státní úřady či obchodníky s cennými papíry. Výplata náhrad z Fondu poté bude zahájena nejpozději do 3 měsíců od ověření přihlášených nároků a stanovení částky nároku, nejpozději však do 10 měsíců od uveřejnění obchodníkovy nesolventnosti.

Chcete-li někdo koordinovat svůj postup vůči PI, využijte diskuzního modulu pod článkem.

Znamená krach PI konec online obchodování v Čechách?

Rozhodně ne. Krachy se stávají a další někdy v budoucnosti zřejmě bohužel opět přijdou. Investoři ovšem zase budou o něco opatrnější. PI měli mezi mnohými image celkem seriózního obchodníka, protože nikdo nevěděl, co se u nich děje. Díky nečestným a neprofesionálním aktivitám managementu a majitelů nyní zbankrotoval i tento obchodník. Je naprosto neuvěřitelné, že i v poslední době, kdy již museli o hrozícím nebezpečí vědět, inzerovali ve velkém ve velkých českých týdenících (magazín MF Dnes nebo Ekonom)!

Navíc do zahraničních cenných papírů investují spíše sofistikovanější investoři, kteří vědí, že občas k nějakému úpadku dojde. Dále většina brokerů, jako třeba Fio, poskytuje především zprostředkovatelské služby, při nichž klient své investice plně kontroluje. Nevystavuje se tedy takovému zneužití svých prostředků, jako je tomu v případě již zmíněných managed accounts. Ze současné nejistoty určitě vytěží kapitálově silné společnosti patřící do významných bankovních skupin. Na trh podle našich informací míří nové online služby obchodování od Bank Austria Creditanstalt (www.caibon.cz) nebo Erste Bank (www.ecetra.com).

Co si o úpadku společnosti Private Investors myslíte Vy? Čekali jste něco podobného? Myslíte, že je důvod obávat se podobného vývoje i u jiných brokerů?