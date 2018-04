Uvnitř bankomatu nejsou žádní trpaslíci

Většina z nás si docela dobře dovede představit, jak pracuje třeba automatická pračka. A když ne, můžete ji otevřít a prozkoumat nebo vám to ochotně vysvětlí každý opravář. Ale tušíte, jak funguje a z jakých součástek se skládá bankomat?

Kromě toho, co na bankomatu vidíte už zvenčí – například obrazovku, klávesnici nebo podavač peněz – se uvnitř skrývají ještě další součástky nezbytné k tomu, aby přístroj fungoval.

Je to hlavně počítač, který zaznamenává všechny transakce a současně je propojen s dalšími systémy v bance. „Provozovatel tak může přímo z kanceláře kontrolovat, jestli je v bankomatu ještě dost peněz, nebo je třeba jej doplnit,“ objasňuje Miroslav Kostelník ze společnosti Pharro. Výměna prázdných kazet za plné trvá chvilku a v čerstvě nakrmeném bankomatu bývá okolo 1,5 milionu korun.

Kazety s penězi v bankomatu mohou být dvě, ale třeba i čtyři. V každé z nich jsou bankovky jiné hodnoty. Jaké to jsou, záleží i na tom, kde je bankomat umístěn. Například na vysokoškolských kolejích v bankomatu dvoutisícové bankovky nenajdete, jsou tam hlavně pětistovky. Naopak na karlovarské kolonádě dvoutisícovky převažují.

Přístroje umístěné v interiérech snesou nejnižší teplotu do +5 stupňů Celsia, ty venkovní odolávají až dvacetistupňovým mrazům. Pokud je teplota ještě nižší, obrazovka může zamrzat, podobně, jako když se s mobilem v zimě vydáte na hory. Naopak letní vedra bankomatům nevadí.

Zajímá vás, kolik banka za přístroj zaplatí? Nejlevnější bankomaty, které slouží jen pro výběr peněz, stojí okolo 300 000 korun. Víceúčelové přístroje provozovatelé pořizují i za několik milionů. Jejich životnost se pohybuje okolo osmi až deseti let.

Text připraven ve spolupráci se společností Pharro

Bezpečnostní kamera

Bezpečnostní kamera se spustí v okamžiku, kdy do bankomatu vložíte kartu. Je to ochrana pro případ, že by z bankomatu chtěl peníze vybírat někdo na falešnou kartu.

Obrazovka počítače

Přes obrazovku s vámi bankomat komunikuje. V okamžiku, kdy do něj vložíte kartu, se zobrazí menu s nabídkou dostupných služeb. Jako první většinou zvolíte jazyk, pak zadáte PIN a pokračujete buď výběrem hotovosti nebo jinou službou. Počítač řídí veškeré akce i styk s bankou.

Ovladače menu

Tlačítka podél obrazovky, na každé straně bývají čtyři. Pomocí nich si volíte z nabídky.

Tip: Nespěchejte, čtěte pokyny na obrazovce a teprve pak mačkejte klávesy.

Tiskárna

Tiskárna vydává potvrzení o provedené transakci, někdy z něj vyčtete i zůstatek na účtu. Veškeré údaje o transakci jsou navíc 20 dní zaznamenány přímo v bankomatu a pak se několik let archivují.

Tip: Potvrzení vám může usnadnit případnou reklamaci, uschovejte si ho.

Čtečka karet

Zde je místo, kam se vkládá platební karta. Jak ji správně vložit, vám poradí obrázek pod otvorem.

Tip: Kartu nevkládejte, když je čtečka poškozená či je na ní něco namontované. Mohlo by jít o kopírovací zařízení. Zbystřete i pokud používáte stejný bankomat a na jeho podobě se něco změnilo.

Klávesnice

Slouží k zadávání všech číselných údajů – od zadání PIN až po čísla mobilů nebo faktur – ale také pro potvrzení transakcí.

Tip: Při zadávání PINzakryjte klávesnici dlaní druhé ruky.

Zásobník na zadržené karty

V něm se zachycují nejen falešné karty, ale i ty prošlé nebo poškozené. Bankomat vám kartu nevrátí ani v případě, že třikrát zadáte špatně PIN kód. Zahraniční karty se skartují, ty domácí se vracejí do banky, která kartu vydala.

Podavač peněz

Odtud při výběru peněz odebíráte hotovost. Podle typu přístroje vám bankovky vyjedou buď všechny najednou nebo postupně.

Tip: Když se peněz nedočkáte, neodcházejte a volejte ihned do své banky (a to i když jste vybírali z cizího bankomatu).

Kazety s penězi

Kazeta je plastový šuplík, ve kterém jsou naskládány bankovky. V bance ji naplní, uzamknou a do přístroje ji umístí ochranka. Po vložení do bankomatu se kazeta automaticky pootevře, tak aby z ní bylo možné bankovky po jednotlivých kusech vybírat. To funguje pomocí jakési přísavky a „výtahu“, který peníze dopraví z kazety do podavače. Počet a hodnoty vydaných bankovek řídí počítač.

Šuplík na poškozené bankovky

V šuplíku na poškozené bankovky se zachytávají peníze, které bankomat nedokáže vytáhnout do podavače.