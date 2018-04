Už jen pár dní zbývá, abyste včas požádali o rodičovský příspěvek

Je celkem pochopitelné, že kdyby po celou dobu brali všichni stejně vysoký příspěvek, rodiče by hromadně zůstávali doma do čtyř let. Ale tak jednoduché to není. K nejkratší dovolené se váže nejvyšší příspěvek, kdo zůstane doma nejdéle, bude dostávat měsíčně nejméně. Ve výsledku je však částka srovnatelná:

- rodičovský příspěvek do dvou let věku dítěte: 11 400 měsíčně, celkem 216 600 korun

- rodičovský příspěvek do tří let věku dítěte: 7 600 měsíčně, celkem 235 600 korun

- rodičovský příspěvek do čtyř let věku dítěte: nejprve 7 600, poté 3 800 korun měsíčně, celkem 224 200 korun

Jednou provedená volba už je nevratná a je proto třeba si ji dobře rozmyslet. Při volbě rodiče musí zvážit, jak dlouho se chtějí dítěti věnovat, jestli se chtějí brzy vrátit do práce, případně jestli mají v záloze babičku na hlídání, nebo jestli budou muset dát potomka do školky, až budou chtít zase začít pracovat.

I s výší příspěvku se dá totiž taktizovat: třeba si vybrat ten nejvyšší a než budou dítěti dva roky pořídit si další mimino. Pak budete volit délku rodičovského příspěvku znovu. Kdo bude mít v dvouletém intervalu tři děti, může brát nejvyšší příspěvek třeba šest let za sebou.- Krok za krokem, jak vyplnit žádost o rodičovský příspěvek. Formulář odevzdejte na úřadě do konce ledna.

