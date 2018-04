Už osmileté dítě může mít bankovní kartu

Pro školáky

Své vlastní konto mohou mít už novorozenci. Je však jasné, že ti s ním aktivně nakládat nebudou – jejich účet slouží spíš pro prarodiče, aby měli kam odkládat peníze pro vnouče. Takové účty nabízejí například Komerční banka v podobě Berušky a Raiffeisenbank s kontem Včelička.

Karta nekarta



Účty, se kterými může školák od určitého věku skutečně zacházet, nabízejí Česká spořitelna, ČSOB a Poštovní spořitelna. ČSOB dává platební kartu dětem již od osmi let, Česká spořitelna od deseti a Poštovní spořitelna od dvanácti. Karta však v dětském věku svou funkcí neodpovídá názvu „platební“. „Děti ji k nákupům používat nemohou, protože nemají občanský průkaz, kterým by se v případě potřeby mohly identifikovat,“ vysvětluje Pavel Hejzlar z ČSOB. „Karta slouží pouze pro výběr z bankomatu.“

Česká spořitelna a ČSOB umožňují vybrat dětem kapesné bez poplatku – ČSOB čtyřikrát měsíčně, spořitelna dvakrát. Jinak je výběr pětikorunovou záležitostí. Vyzvednutí peněz z bankomatu cizí banky dětem vůbec neumožňuje Česká spořitelna, u ostatních dvou ústavů je tato akce samozřejmě dražší než z bankomatu domácího.

Úročení je dobré

Částka uložená na dětském kontě se může pochlubit dobrým zhodnocením. To však platí jen do určité výše – banky počítají s tím, že výhodné úročení by mělo sloužit skutečně jen pro dětské úspory, a vědí, že ty obvykle nebývají statisícové. Zajímavá dvě procenta proto obvykle připisují ke vkladu, který nepřesahuje 20 000 korun. I tak však mnozí dospělí rádi uloží peníze na dětské konto, například u Poštovní spořitelny je neomezený zůstatek zhodnocen 1,1 procenta ročně. V porovnání s klasickým termínovaným vkladem je to výhodnější, a navíc není třeba čekat na konec výpovědní lhůty.

Bez dárků se konto neobejde

Majitelé dětských bankovních účtů se mohou těšit na drobné pozornosti od bankovních ústavů: tradiční jsou plyšové hračky, slevy na produkty banky, spřízněné pojišťovny nebo na nákupy u obchodních partnerů.

Pro mládež

Mládež nad patnáct let má otevřené dveře ve více bankách a účet, který mohou používat, se od „dospělých“ produktů liší jen cenou – k dispozici je obvykle internetové i telefonní bankovnictví a plnohodnotná platební karta. Není divu, že se banky snaží, studenti už obvykle nejsou závislí jen na kapesném od rodičů, na účet přicházejí výdělky z brigád a u starších třeba stipendium.

Obvykle jen pro studující

Jedině Poštovní spořitelna nepodmiňuje založení účtu potvrzením o studiu, nabízí své konto Junior všem od 15 do 26 let. Pouze jednou, při založení účtu, vyžadují potvrzení o studiu v GE Money Bank a v ČSOB. Ostatní banky chtějí informaci o tom, že jejich klient má stále status studenta, vidět každoročně. Horní věková hranice, kdy je člověk ještě uznáván za studujícího klienta, je přitom 30 let, nejpřísnější je GE Money Bank, která studentský účet nevede lidem starším 24 let.

Cena lepší než u klasických účtů

Cena za měsíční vedení účtu nepřesahuje 20 korun, Česká spořitelna, ČSOB a Komerční banka je dokonce nabízejí zdarma. V poplatku je přitom vydání a vedení platební karty, přímé bankovnictví a mnohdy i dobré úročení zůstatku. Třeba v případě Poštovní spořitelny jde o 1,1 procenta, Česká spořitelna úročí studentské konto 0,85 procenta.

A ještě je třeba počítat s dárky. Tentokrát se banky oprostily od plyšáků a nabízejí spíše slevy v partnerských obchodech, karty ISIC či Euro 26 nebo rovnou hotové peníze. Poslední varianta má však obvykle podmínku: GE Money bank třeba připíše za každého nově přivedeného studenta 300 korun, nejvýše však 900 korun. Komerční banka přidá k účtu 333 korun, když klient za uplynulý rok každý měsíc zaplatil alespoň jedinkrát v obchodě kartou.