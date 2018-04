Už půl milionu klientů využívá drahý Osobní účet České spořitelny

S novinkou v podobě účtu, který je skládačkou bankovních služeb rozdělených do tří pásem, přišla Česká spořitelna (dále jen ČS) v srpnu loňského roku. Od té doby už banka zřídila Osobní účet, jak svou tehdejší novinku nazvala, s pořadovým číslem 530 tisíc.

Účet je velmi variabilní, klient platí jen za ty produkty a služby, které skutečně využívá. Zatím se v nastavení shodlo přibližně 17 % klientů (tj. cca 92 tisíc), přičemž je podle ČS možné dospět až ke třiceti různým druhům a úrovním produktů a navazujících služeb.



ČS vede celkem více než 2,9 mil. sporožirových účtů (tj. včetně balíčků)

Osobních účtů k 15. 2. vede více než 530 tisíc Shodnou kombinaci služeb v Osobním účtu zvolilo pouze 17,3 % klientů (tj. cca 92 tisíc)



Vybrali si služby: debetní platební karta, výběry z bankomatů ČS a kontokorent

Osobní účet cenově v boji s konkurencí prohrává

Zajímalo nás však hlavně, jak si vede účet odborníky tolik oceňovaný právě pro svou variabilitu v porovnání s konkurencí. Česká spořitelna totiž uvádí, že každý pátý majitel Osobního účtu je klientem nově příchozím. Zvolili jsme proto čtyři různé příklady klientů.

Klient č. 1:

- internetové bankovnictví

- elektronická platební karta

- embosovaná platební karta

- 2 výběry z bankomatu

- 3 trvalé platby

- 1 SIPO

- 2 příchozí položky

- 3 placené složenky mimo banku (jednoráz. příkaz)

- kontokorent (není využíván)



Klient č. 2:

- internetové bankovnictví

- elektronická platební karta

- 3 výběry z bankomatu

- 3 trvalé platby

- 1 SIPO

- 1 příchozí položka

- kontokorent (není využíván)



Klient č. 3:

- elektronická platební karta

- 1 výběr z bankomatu

- 1 příchozí položka

- papírový výpis zasílaný poštou (měsíčně)



Klient č. 4:

- internetové bankovnictví

- 2 embosované platební karty

- 8 výběrů z bankomatu

- 8 trvalých plateb

- 4 inkasa (včetně SIPO)

- 3 příchozí položky

- 6 placených složenek mimo banku (jednoráz. příkaz)

Osobní účet ČS ve srovnání s účty největších tuzemských bank vychází cenově pro naše příkladové klienty jako jeden z nejdražších účtů pro fyzické osoby nepodnikatele na českém bankovním trhu.



Měsíční náklady na vedení běžného účtu

pro fyzické osoby nepodnikající (v Kč) Banka/Klient Klient

č. 1 Klient č. 2 Klient č. 3 Klient

č. 4 BAWAG Bank 133,70 68,20 25,20 248 Česká spořitelna 161 115 51,50 236 ČSOB 96 55 50 144 eBanka/Raiffeisenbank 20,30 18,60 0 156,60 GE Money Bank 119 119 35 119 mBank 0 0 25 95 Komerční banka 105 28,50 25 188 Poštovní spořitelna 82,50 77,50 49 159 UniCredit Bank 99 99 79 169 Volksbank 136,30 27 3 218,30

Zdroj: banky

Pozn.: poplatky jsou uváděny vždy jako minimální (tj. u všech bank)



První klient zaplatí za využívané služby v ČS 161 korun měsíčně, zatímco v mBank nemusí vydat ani korunu (mBank však nenabízí SIPO, kontokorentní úvěry a ani embosované platební karty). S kompletním pokrytím požadovaných služeb by stejný klient eBanky a Raiffeisenbank platil 20,30 Kč (tj. při splnění podmínek eKonta Prémium).

U klientů Poštovní spořitelny jsou měsíční náklady na účet kalkulovány pro první rok vedení účtu, kdy jsou platební karty zdarma. V případě Komerční banky je k dosažení těchto v tabulce uvedených cen třeba mít úvěr od Modré pyramidy (stavební spořitelna) a zároveň měsíční obrat na účtu převyšující 15 tisíc korun.

Zbývající tři klienti ČS už dopadli o něco lépe. Jejich účty jsou nicméně druhé nejdražší. Cena účtu klienta číslo 2 se vyšplhá u ČS na 115 korun měsíčně, nepatrně dražším je už jen konto Genius Aktive GE Money Bank, za něž klient s využitím stejných služeb vydá měsíčně 119 korun.

Klient číslo 3 zaplatí za vybranou strukturu služeb jednoznačně nejvíce v UniCredit Bank, a to měsíčně 79 korun. Hned pak opět následuje Osobní účet ČS s 51,50 korunami. Předběhnout by ČS v tomto případě mohla ještě GE Money Bank za předpokladu, že průměrný zůstatek účtu klienta nepřevyšuje 40 tisíc korun. Pak se cena 35 korun změní na 70.

Poslední, hodně aktivní klient, bude muset sáhnout do kapsy ještě mnohem hlouběji. V Bawag Bank jej běžný účet přijde na 248 korun měsíčně, v ČS na 236 korun. Na opačné straně pak stojí mBank s 95 korunami měsíčně (tj. za výběry z bankomatu).



I samotná volba složení účtu má omezení

"Klient si v rámci Osobního účtu svobodně zvolí pouze ty produkty a služby, o které má zájem a které opravdu využije," sdělila iDNES.cz Pavla Plachá z oddělení Firemní komunikace ČS. A jak to tedy funguje v praxi?



Povinnou součástí účtu jsou vždy, pokud si je klient zvolí, platební karty (elektronické, embosované i Gold), Servis 24, kontokorent a tzv. Spořicí plán. Nelze je tak, například na rozdíl od výběrů z bankomatu ČS, používat a především platit samostatně, byť by to bylo cenově výhodnější.

Nejčastější shodná kombinace produktů Osobního účtu



debetní platební karta

výběry z bankomatů

kontokorent = 69 Kč/měs.

Klient platí za všechny transakce (došlé i odchozí) v rámci ČS, všechny transakce mimo ČS a další služby (mohou, ale nemusí být součástí Osobního účtu) Chce-li klient využívat další službu, např. Servis 24, zaplatí za celkem již 4 produkty měsíčně 109 Kč. Vše ostatní platí. Servis 24 není totiž možné platit samostatně (nemůže stát mimo strukturu účtu).

A novinka pomalu vytlačuje původní balíčková konta ČS, známá jako Komplexní, Výhodný program a účet Senior. Časem zmizí i obyčejný Sporožirový účet. Žádný z těchto účtů už si totiž u ČS od srpna nezřídíte. Můžete jen coby stávající klient přestoupit na nový Osobní účet. Pokud však tento krok učiníte, vězte, že není návratu. O rozdílech mezi starými balíčkovými účty ČS a jejím novým Osobním účtem se dočtete ZDE.