Už s milionem korun budete mít v některých bankách na růžích ustláno

Máte k dispozici 1 mil. korun, měsíčně na váš bankovní účet přibývá dalších 30 tisíc (tj. příjem) a chcete být VIP klientem. Pokud si myslíte, že už si takovou zvláštní péči zasloužíte, pak vězte, že banky vás takto vůbec vidět nemusí.

A cože vlastně jako tzv. VIP klient máte možnost získat? Prakticky ve všech tuzemských bankách budete mít k dispozici svého osobního bankéře, individuální nabídku bankovních produktů a služeb s dalšími, především cenovými, výhodami. Samozřejmostí jsou i úroková zvýhodnění či úlevy.

Limity platí, ale nikoliv bez výjimek

Některé banky přiznávají, že finanční limity pro stanovení VIP klienta jsou vyšší, než je částka, kterou má k dispozici náš klient popsaný výše. Například vysoce nadstandardní a individualizovanou službu privátního bankovnictví v Komerční bance má možnost využívat klient, jehož objem prostředků přesáhne 10 milionů korun, v České spořitelně a Raiffeisenbank jsou do této obsluhy zařazováni většinou lidé s aktivy nad 5 milionů korun. V Commerzbank by vám k lepším produktovým podmínkám i obsluze měla stačit částka převyšující 3 miliony českých korun.

Ať jsou ale kritéria nastavena jakkoliv, nechávají si banky otevřená jakási zadní vrátka. "Toto pravidlo ale není dogma – klienty privátního bankovnictví mohou být i lidé s nižšími prostředky. Záleželo by na jejich individuálním posouzení," uvedla pro iDNES.cz Kristýna Havligerová z České spořitelny. "Obecně považujeme za hranici VIP bankingu vklady či investice ve výši kolem pěti milionů korun. Není to však pevně stanovená hranice, záleží i na dalších faktorech," vyjádřil se v podobném duchu i Tomáš Kofroň, tiskový mluvčí Raiffeisenbank.

Banka Minimální výše aktiv pro privátní obsluhu ČSOB 1 mil. Kč GE Money Bank * 1 mil. Kč HSBC 1 mil. Kč Citibank 1,5 mil. Kč Commerzbank 3 mil. Kč UniCredit Bank 3 mil. Kč Česká spořitelna 5 mil. Kč Raiffeisenbank 5 mil. Kč Komerční banka 10 mil. Kč

Zdroj: Fincentrum.cz

* Poznámka: Pokud vklady klienta GE Money Bank přesáhnou 5 mil. Kč, získá některá další zvýhodnění.

Nabídka osobních účtů a dalších služeb tuzemských bank pro VIP

BAWAG Bank

Každý klient–soukromá osoba má u Bawag Bank svého osobního bankéře, tedy i VIP klient. Ten má nicméně navíc možnost sáhnout i po nabídce jemu šité na míru. Servis pro VIP klienty se ale neliší jen v produktech (cenové či úrokové zvýhodnění), ale v individuálním přístupu. Privátní bankéř, který se o klienta stará, je mu k dispozici v podstatě kdykoliv. Hlavní výhodou služby je tedy maximální přizpůsobení požadavkům klienta. Naopak za nevýhodu se dá označit požadovaný objem peněžních prostředků, který je nutný pro určitý typ obchodu (např. investice do některých cenných papírů).

Citibank

Banka nabízí pro movitější klientelu balíček služeb zvaný Citigold. Ten je primárně určen klientům, kteří mají na účtu průměrný zůstatek od 1,5 milionu korun a ti jej také získají. (Pokud nedisponujete tak vysokou sumou, za stejný účet zaplatíte 500 korun měsíčně).

V rámci programu Citigold nabízí banka svým klientům personalizované investiční služby a produkty a celosvětově standardizované služby. V tomto případě je samozřejmostí i individuální přístup, pro klienty programu Citigold funguje také zvláštní telefonní linka banky apod.

Česká spořitelna

Klientovi, pokud splní dané podmínky, se bude věnovat útvar privátního bankovnictví EPB (Erste Private Banking České spořitelny). Ten může využít nabídky zřízení Exclusive konta (měsíční cena 330 korun) nebo na míru nastaveného Osobního účtu.

Samozřejmostí je i možnost diskrétního setkání klienta banky s bankéřem doma, v zaměstnání či jinde. To banka označuje za jeden z pilířů privátního bankovnictví a součást komplexního servisu pro tento segment klientů.

Služby EPB obsahují též řadu marketingových aktivit, například se klienti mohou účastnit řady akcí a setkání z kulturního či sportovního světa.

Ovšem na tento způsob obsluhy náš klient s jedním milionem "nedosáhne" ("podmínkou" jsou aktiva přibližně v objemu 5 mil. korun). Banka by mu ale nabídla vyšší typ obsluhy – tzv. privátního poradce.



ČSOB

Rovněž v ČSOB může náš smyšlený klient počítat s individuální obsluhou, v jejímž rámci mu bude nabídnuto zdarma ČSOB Exkluzivní konto. Podmínkou pro získání právě tohoto účtu je objem prostředků v bance (tj. na devizovém účtu, ve fondech, v životním pojištění apod.) minimálně ve výši 1 milionu korun.

Banka je klientovi připravena poskytnout i následné finanční poradenství či lepší podmínky při poskytování dalších produktů.

GE Money Bank

Od 21. dubna letošního roku připravila pro klienty nový balíček služeb - Genius Gold. Toto konto svému majiteli zaručí nulové poplatky za jeho vedení, ovšem při průměrném zůstatku přesahujícím 1 mil. korun (jinak 499 korun/měs.).

I v GE Money Bank bude našemu klientovi věnována individuální obsluha, bude-li majitelem účtu Genius Gold, bude se mu věnovat zpravidla manažer příslušného obchodního místa. Do budoucna banka počítá i se speciální telefonní linkou, která bude určena pouze pro obsluhu majitelů zlatých kont.

A pokud vklady klienta navíc přesáhnou hranici 5 milionů korun, má možnost požádat o individuální úrokovou sazbu pro své vklady, případně u úvěru má možnost získat vyšší úvěrovanou částku.

HSBC

Nedávno globálně působící HSBC Bank přinesla do ČR svou službu Premier. Pokud klient finanční prostředky svěří právě této bance, získá vedení až 6 účtů zdarma (běžný účet korunový, dolarový a eurový se spořicími konty), služby osobního bankéře a řadu zvýhodněných podmínek pro investování, spoření či úvěry u HSBC. To vše ovšem za předpokladu, že v bance uloží minimálně 1 milion korun, a to alespoň na 6 měsíců. Jinak banka oceňuje účet Premier částkou 750 korun měsíčně.

V Premier Centrech mají klienti HSBC vždy k dispozici internetové připojení, možnost využití zdarma konferenční místnosti apod. Samozřejmostí jsou celosvětově standardizované služby, finanční pomoc v nouzi doma i v zahraničí apod.

Další oslovené banky buď své klienty vůbec nesegmentují (případ mBank), nebo segmentují, ale vzhledem k poměrně námi uvažovanému nízkému vkladu modelového klienta nabízejí ve své podstatě standardní služby. Jako přidanou hodnotu klient totiž získává "pouze" individuální obsluhu a možnost zaplatit si některé all-inclusive balíčky.