Už ti nevěřím. Máš padáka!

Proč mi šéf nevěří



Pokoušet šéfovu důvěru je jako hrát si s ohněm. Kdo si chce udržet práci, sotva si troufne. Jenže někdy vám šéf přestane věřit, ani nevíte proč. Zastává-li názor, že lidé jsou líní darebáci, stačí mu k nedůvěře maličkost.



Přílišné důvěry zaměstnancům, kteří si ji nezasloužili, lituje mnoho manažerů. Ale jen vyrovnané osobnosti s kladným vztahem k lidem nezahořknou a neházejí příště všechny do jednoho pytle.

"Dávám lidem značnou důvěru, pouze v jednotlivých případech byla v minulosti zneužita. Ale této své vlastnosti nelituji. Dnes jsem pouze obezřetnější," říká Radim Passer, šéf firmy Passerinvest Group.

Čím si šéfovu důvěru získat a udržet? "Upřímností, otevřeností, objektivitou - směrem od zaměstnanců k vedení, i naopak," shrnuje Petr Ouška, ředitel Nissanu Praha. Ale tak jednoduché to vždy není.



Nevěřím ti, sám podvádím

"Velmi snadno lze ztratit důvěru šéfa, který má silnou potřebu jistoty a bezpečí," říká psycholog Vladimír Täubner. "I když je k mnohým podezřívavý, spoléhá na dva tři zaměstnance. Těm věří bezmezně." Není jim však co závidět. Udělají-li chybu, budou zrádci jednou provždy. Jsou šéfové panicky se hrozící toho, že by něco dopadlo špatně - proto vás kontrolují na každém kroku. Pokud je takový nadřízený pracovitý a věří spíše v to dobré v lidech, vyjít s ním lze vcelku bez problémů.

Peklo zaměstnancům však dělají ze života šéfové, kteří předpokládají, že lidé jsou líní, podvádějí a práce je nezajímá. Buď soudí podle sebe, nebo touto filozofií pracovníky ovládají, záměrně v nich vzbuzují pocit viny, nedostatečnosti. "Nedůvěra podlamuje výkonnost, vyvolává strach. Záměrně ji jako strategii volí diktátorští šéfové," dodává Täubner. Na druhou stranu přílišná důvěra a volnost, které obvykle poskytuje líný či naivní šéf, vedou k tomu, že si každý v práci dělá, co chce.



Chyby, lži a krádeže



"Zaměstnanec může dělat chyby. Je jen otázkou, jak potom problém řeší, v jakém čase a jak se z toho poučí," říká Petr Ouška. Za chyby se hlava netrhá, nesmí se však před nimi utíkat příliš často a dlouho, třeba na nemocenskou. I v takovém případě je třeba podle šéfa Hochtiefu VSB Václava Matyáše posoudit, co za těmito útěky stojí. "Bez zdravé důvěry mezi lidmi na pracovišti nelze vést firmu k úspěchu," podotýká.

Do nebe volající drzostí je zpronevěřit firemní peníze. Tady není třeba zvažovat, jestli viníkovi dál věřit, či ne. Podobné situace řeší šéfové rázně - jsou to oni, kdo nese odpovědnost. A v případě, že jsou majiteli firmy, nesou i důsledky. "V prvních letech podnikání jsem zjistil, že se v našem skladě ztrácí zboží. Ale nebyl jsem schopen určit, kdo a jak to organizuje. Nezbylo mi než přijít a celému osazenstvu skladu, což bylo šest lidí, rozdat výpovědi," vzpomíná Zdeněk Jahoda, zakladatel firmy Emco.

"Za největší ránu pod pás považuji třeba to, že náš člověk začne pracovat u konkurence a zneužije získaných informací proti nám," říká Markéta Doležalová, personální manažerka firmy Papirius. Jenže v takových případech si už dotyčný ze ztráty důvěry nic nedělá.



6 kroků k získání důvěry

...šéfa



1. Uděláte-li chybu, přiznejte ji.

2. Neříkejte: To nezvládnu, to nejde.

3. Nepracujte v zaměstnání na vlastních kšeftech.

4. Neřešte problémy tím, že se hodíte marod.

5. Nepomlouvejte firmu široko daleko.

6. Nevíte-li si s něčím rady, řekněte to včas.



...podřízených



1. Úkoly zadávejte jasně, neměňte je bezdůvodně.

2. Nikomu nenadržujte.

3. Neschopné trestejte, i když vyloženě neškodí.

4. Mluvte o zaměstnancových nedostatcích přímo s ním.

5. Neslibujte, co nemůžete splnit.

6. Řešte problémy, nedělejte, že nejsou.