„Úžasné“ investice do vody berte s rezervou

O sociálně odpovědném investování (social responsible investment – SRI, více čtěte ZDE) se v současnosti diskutuje stále více a mnoho investorů vítá tuto možnost jako kompromis mezi dosahováním zajímavých výnosů a pocitem čistého svědomí. Žhavým tématem se rovněž stává ekologické investování, které kromě etiky dbá také na dodržování zásad spojených s životním prostředím.

Osobitým segmentem ekologického sociálně odpovědného investování, který se v poslední době i u nás stává hitem, je voda a akcie společností působící v tomto segmentu (water stocks). V posledních letech růst akcií a indexů zastřešujících vodní společnosti již několik let překonává svou výkonností ostatní trhy, a voda se tak stává centrem zájmu investorské veřejnosti.

Důvodů tohoto úspěchu je několik. Kromě toho, že akcie vodních společností byly v posledních letech poněkud mimo zájem investorů a investičních společností, poutá v současné době pozornost zejména zvětšující se industrializace, růst spotřeby vody a stále se zvětšující hrozba jejího nedostatku v budoucnosti. Svou roli sehrávají také klimatické změny a s nimi související výkyvy počasí a v neposlední řadě nízká korelace s jinými trhy apod.

Hysterie nezaručí vysoké výnosy

Problém je ovšem právě v tom, že investice do vody jsou stále provázeny všemožnými pesimistickými předpověďmi spojovanými s rostoucí cenou vody, které v investorovi vyvolávají pocit, že neinvestovat do "water stocks" znamená připravit se v budoucnu o ohromné a jisté zisky. A to všechno bez jakéhokoli rizika ztrát. Podobně jako je tomu u jiných módních investičních alternativ, velké sliby nemusí znamenat velké zisky. Je sice pravdou, že akciím v segmentu Water a indexům, které tyto akcie obsahují, se v poslední době velmi daří, to ale není záruka budoucích výjimečných výnosů.

JAK INVESTUJÍ NEJBOHATŠÍ

Hitem jsou třeba nemovitosti

Vyloženě katastrofické scénáře o fatálním nedostatku vody (případně o polovině lidí na zemi bez vody nebo o válkách kvůli vodě) v nejbližších letech a nejspíše i desetiletích nehrozí, přestože čistá voda bude stále dražší. Je to stále komodita, která se nedá ničím nahradit, její zdroje nejsou obnovitelné a jen 0,3 % celkového množství vody lze využít jako zdroj pitné vody (97 % tvoří slaná voda). Právě neobnovitelnost, rostoucí spotřeba a stále zmenšující se množství zdrojů jsou podnětem k pesimistickým předpovědím. Na druhé straně ale existují způsoby, jak získávat pitnou nebo čistou vodu z jiných než přirozených sladkovodních zdrojů.

Často zmiňovanou možností je například odsolování, které pomáhá vyřešit řadu problémů zejména ostrovním zemím a v pouštích. Podle studie Mezinárodního fondu pro ochranu přírody (WWF) však není ani odsolování žádnou výhrou, množství skleníkových plynů produkovaných při odsolování totiž způsobuje další oteplování způsobené skleníkovým efektem a potažmo zmenšování zásob pitné vody. Řešením by byly nové technologie, které jsou šetrnější k životnímu prostředí (membrány z uhlíkových nanotrubic). Podle mnoha odborníků i samotné studie WWF by však nakonec bylo mnohem efektivnější soustředit se především na efektivnější využívání, uchovávání zásob čisté vody nebo čištění sladké vody.

Země s největšími zásobami vody Země nejchudší na zásoby vody 1. Finsko 1. Haiti 2. Kanada 2. Niger 3. Island 3. Etiopie 4. Norsko 4. Eritrea 5. Guyana 5. Malawi 6. Surinam 6. Džibuti 7. Rakousko 7. Čad 8. Irsko 8. Benin 9. Švédsko 9. Rwanda 10. Švýcarsko 10. Burundi

Zdroj: World Poverty index

I u nás je velmi často přetřásanou otázkou skutečnost, proč pitnou vodou splachovat záchod, umývat auto nebo zalévat zahrádku před domem (vodní zákon tohle dokonce vysloveně povoluje). Na většinu potřeb, na něž se voda v domácnostech využívá, by se dala například využívat voda dešťová. Alternativ, jak efektivněji využívat omezené zdroje čisté vody, je dostatek, jejich praktické využívání však bohužel zůstává stále v rovině teoretické (problémem jsou například distribuční a rozvodné sítě, které jsou v mnoha případech velmi zastaralé a mají na svědomí velké ztráty). Právě v tomto segmentu trhu budou investice růst nejrychlejším tempem, což může mít blahodárný vliv také na výnosy společností a růst cen akcií. Mluvit o "nejvýdělečnější investiční možnosti 21 století" je ale určitě trochu předčasné.

Jak na vodní investice u nás

Investoři, kteří jsou přesvědčeni o dobrých vyhlídkách společností působících v segmentu vody, mají několik možností, jak na jejich úspěchu profitovat. Nejjednodušším způsobem je samozřejmě nákup akcií na burzách, které vám zprostředkuje obchodník s cennými papíry. Brokerské společnosti rovněž umožňují nákup certifikátů nebo ETF (indexové fondy) navázaných na koše akcií nebo na "vodní indexy" (například Bloomberg Water Index, DJ US Water Index, Palisades Water Index apod.).

Porovnání vývoje indexu DJ US Water Index (žlutá barva) a indexu S&P 500 v posledních třech letech

Zdroj: Bigcharts.com

Další možností jsou podílové fondy. U nás je největším propagátorem SRI investování a zejména investování do vody investiční společnost ČSOB, která na trh uvedla již čtyři SRI zajištěné fondy, z toho dva zaměřené právě na vodu (ČSOB Vodního bohatství I a II). Díky velkému úspěchu se pak společnost rozhodla uvést i klasický akciový fond ČSOB Akciový fond Vodního bohatství, zaměřený na společnosti zabývající se zpracováním, úpravou a distribucí vody, čištěním vody atd.

Dostupné jsou ale také fondy, které mají sice širší zaměření na ekologii, ale určité množství peněz investují také do "vodních akcií". V české koruně je dostupný například akciový fond ČPI Živé planety. Ten má kromě oblastí, jako jsou ekologický controlling, recyklace, biopotraviny, alternativní zdroje energie nebo nanotechnologie, v portfoliu zastoupené i akcie zabývající se právě zpracováním a úpravou vody. Jako ostaní fondy ČPI i tento zajišťuje měnové riziko, což je pro korunové investory rozhodně dobrá zpráva.

V zahraniční měně je pak dostupný například akciový fond Pioneer Global Ekology, který je veden v EUR. Ten kromě akcií ekologických společností také nakupuje akcie firem podnikajících v oblasti úpravy odpadních vod nebo čištění vody. Za 4 měsíce jeho existence už do něj investoři vložili bezmála 1 mld. EUR.