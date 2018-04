Uzavřel jsem smlouvu na ulici, mohu ji zrušit?

Ačkoliv operátoři mohu tvrdit, že tím porušujete smlouvu a musíte zaplatit penále, vězte, že máte dvoutýdenní nárok od smlouvy odstoupit bez jakýchkoliv sankcí.

Nechci platit pokutu

O reakci operátora nejlépe vypovídá případ manželského páru z Karlových Varů, který se společnosti Eurotel zavázal k placení měsíčního paušálu 214 korun za telekomunikační služby po dobu dvou let. Doma vzali tužku a papír a začali počítat. Peníze i volné minuty. Zjistili, že službu dostatečně nevyužijí a že by pro ně bylo výhodnější zůstat u dosavadní předplacené karty, a rozhodli se od smlouvy odstoupit.

Ačkoli smlouvu uzavřeli „na ulici“, společnost od nich požadovala sankční poplatek za předčasné ukončení smlouvy ve výši 3000 korun od každého. Při podrobném prostudování případu zjistilo sdružení Spotřebitel. cz, že Eurotel postupuje špatně.

Zákazníkům totiž odepírá právo, které mají ze zákona. Pokud je totiž smlouva uzavřena „mimo prostory obvyklé k podnikání“, má spotřebitel podle § 57 občanského zákoníku nárok odstoupit od smlouvy bez jakékoli sankce a udání důvodu, a to do 14 dnů od podpisu smlouvy.

Podle zákona musí navíc dodavatel služby zákazníka na toto jeho právo upozornit písemně. Když to neudělá, původně dvoutýdenní lhůta se prodlužuje na celý rok. Eurotel své zákazníky omožnosti odstoupit od smlouvy neinformuje. A dokonce nárok spotřebitelů na bezdůvodné odstoupení popírá.

Právní oddělení společnosti se k tomu vyjádřilo takto: „Toto zákonné právo se týká spotřebitelských smluv, tedy pouze smluv kupních (nákup zboží – telefonní přístroje a podobně), nikoliv smluv o poskytování služeb elektronických komunikací.“

O vyjádření k jejich postoji jsme požádali advokáta, který se specializuje na problematiku ochrany spotřebitele a telekomunikací, Tomáše Pelikána: „Eurotel zjevně ignoruje novelizaci občanského zákoníku, která zpřesnila vymezení pojmu spotřebitelská smlouva. Podle § 52 totiž platí, že spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel. Interpretace

Eurotelu je nesprávná.“

Do 14 dnů můžete od smlouvy odstoupit

Zákazníci, kteří se nechali zlákat nabídkou pouličních zástupců nebyli písemně informováni o svém právu na odstoupení od smlouvy do 14 dnů, mohou tedy od této smlouvy odstoupit do jednoho roku od jejího uzavření. Bez toho, že by museli hradit jakýkoliv sankční poplatek.