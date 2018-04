Uzavření pracovní smlouvy s absolventem

Pracovní poměr na dobu určitou nelze sjednávat se zaměstnanci, v případech, kdy to zakazuje zákoník práce. Jde zejména o mladistvé (do l8 let), dále o absolventy škol a další osoby, u nichž to zakazuje kolektivní smlouva. Pokud však jde o absolventy škol, je tento zákaz omezen na případy, kdy jde o absolventa školy, jehož celková doba zaměstnání v pracovním nebo obdobném poměru nepřesáhla dva roky. Do této doby se nezapočítává doba vojenské nebo civilní služby a doba mateřské a rodičovské dovolené. Další omezení spočívá v tom, že musí jít o zaměstnání, jež odpovídá kvalifikaci, kterou získal pracovník absolvováním školy. Protože práce prodavačky neodpovídá svým charakterem kvalifikaci, kterou zaměstnankyně získala absolvováním zdravotnické školy, nevztahuje se na ni omezení vyplývající z paragrafu 30 zákoníku práce a můžete s ní uzavřít pracovní poměr na dobu určitou. Pokud jde o sjednání zkušební doby, pak veškerá omezení platná až do konce loňského roku pozbyla platnosti vydáním novely zákoníku práce. V současné době lze tedy sjednat zkušební dobu s každým zaměstnancem. Podmínkou však je, že musí být zkušební doba sjednána nejpozději v den vzniku pracovního poměru a nesmí být sjednána na dobu delší než tři měsíce. Při uzavírání pracovní smlouvy jste postupovali správně.