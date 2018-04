Životní pojištění: není nic horšího než špatně nastavená smlouva

Podle jeho zkušeností se klienti v pojištění příliš neorientují. „Klienti přeceňují nevýznamná rizika, obecně rizika úrazová, a naopak podceňují ta významná, jako je invalidita, závažné onemocnění nebo úmrtí,“ upozorňuje Vladimír Weiss. Další chybou bývá, že pojistné částky jsou sjednávány v nízkých hodnotách, které v podstatě nic neřeší. Kombinace uvedených faktorů pak v řadě případů vede k tomu, že pojistné smlouvy slouží jen jako psychologická berlička ve stylu „Hlavně, že jsem nějak pojištěný“.

„Životní pojištění je nástroj, který slouží ke krytí rizik životního charakteru. Nejčastěji se jedná o riziko úmrtí, invalidity, závažných onemocnění, trvalých následků úrazu nebo pracovní neschopnosti,“ shrnuje hlavní rizika pojistný analytik Vladimír Weiss. Drobné výpadky příjmu by se měly hradit z finanční rezervy rodiny, o tom podle něj životní pojištění není.

„Životní pojištění by měl mít primárně sjednáno člověk, na kterém je finančně závislý někdo další, zpravidla manželka a děti, zejména pokud existují dluhy, které by pozůstalí nebyli schopní splácet,“ doporučuje analytik životního pojištění společnosti Partners Pavel Krejčík. Je také třeba myslet na vážné zdravotní problémy, které by blízké osoby finančně zatížily, pokud by hlavní živitel rodiny dlouhodobě nemohl vydělávat.

1 Zvolte správná rizika

Před uzavřením pojistné smlouvy se zorientujte v tom, na co se lze pojistit, tedy v typech rizik, kvůli kterým si životní pojištění sjednáváte. Základními riziky jsou riziko invalidity a riziko úmrtí. V jedné pojistné smlouvě lze dokoupit různá doplňková pojištění, například riziko trvalých následků úrazu, riziko závažných onemocnění, pracovní neschopnosti nebo krytí denních dávek z důvodu úrazu, nemoci či hospitalizace.

Podle odborníků si například mnoho lidí sjednává úrazové pojištění, ale úplně přehlíží invaliditu, která má do života pojištěnce rozhodně fatálnější dopady než zlomená ruka. Statistiky ovšem hovoří jasně: každého čtvrtého smrtelníka potká někdy během produktivního života invalidita. Přitom 95 procent všech invalidů je invalidních kvůli nemoci, pouze u zbylých pěti procent je příčinou úraz. „Můj názor je ten, že krytí invalidity by měla obsahovat každá kvalitní životní pojistka. Invalidita je událost, která významně znepříjemní budoucí život a hlavně často omezí schopnost výdělečné činnosti. Krytí rizika úmrtí je individuální a závisí na mnoha faktorech,“ říká Vladimír Weiss.

2 Zvolte správnou výšku pojistného krytí

Druhým krokem při sjednávání životní pojistky je správné nastavení výšek pojistného krytí, tedy částek, které vám pojišťovna bude muset vyplatit, když dojde k pojistné události. Pečlivě zvažte, kolik chcete do životního pojištění měsíčně investovat. Správně nastavených pojistných limitů se můžete dobrat jedině tak, když budete přesně vědět, kolik za pojištění zaplatíte a kolik peněz z pojištění dostanete ve chvíli, kdy dojde k pojistné události. Velmi zjednodušeně řečeno, nemá smysl pojistit se na smrt s měsíční platbou na pojistném ve výši několika tisíc korun, aby vaše rodina od pojišťovny dostala deset tisíc korun.

3 Nepřeceňujte doplňková rizika

Současná praxe na trhu s životním pojištěním až příliš často ukazuje na přeplněnost smluv úrazovými riziky, denními dávkami a vůbec nejrůznějšími formami bolestného. To je podle odborníků přímo proti smyslu rizikového životního pojištění jako takového. Smyslem pojištění je pokrýt výpadek příjmu, případně z pojistného plnění hradit léčbu nebo rehabilitaci. Nejrůznější denní dávky vám přinesou pár stovek nebo tisíc v případě zlomené ruky nebo nohy, ale v momentě, kdy se vám stane něco horšího, jsou k ničemu. „Nejvíce alarmující je, že pojištění invalidity z důvodu nemoci často chybí v portfoliích klientů. A pokud má někdo pojištění invalidity přece jen sjednané, jedná se o pojištění invalidity následkem úrazu nebo jsou pojistné částky žalostně nízké,“ říká Weiss.

4 Cena pojistného

Výše pojistného je individuální a závisí na mnoha aspektech, na počtu a druhu krytých rizik, na výši pojistného krytí, ale také na věku, zdravotním stavu a profesi klienta, na jeho sportovních aktivitách a dokonce i na tom, zda je kuřák, nebo nekuřák. Vladimír Weiss rozhodně doporučuje preferovat klesající pojistné částky před konstantními, obzvláště u rizika invalidity a úmrtí. Klesající pojistné částky jsou výrazně levnější a kopírují potřebu pojistného krytí u pojištěného. Člověk potřebuje být pojištěn hlavně v první fázi, kdy je živitelem rodiny, úvěry jsou na počátku splatnosti a většinou nejsou k dispozici rezervy. Nejčastější výše pojistného se pohybuje v rozmezí od 500 do dvou tisíc korun měsíčně.