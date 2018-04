Místo údajně výhodné investice přišla o 10 tisíc korun

Příběh paní Marty začal před šesti lety. Tehdy jí zrovna skončilo stavební spoření, měla na kontě 300 tisíc a finanční makléř, se kterým stavební spoření uzavírala, ji znovu navštívil. Předložil nabídku zhodnocení peněz. Jako modelový příklad uvedl vložení 150 tisíc na investiční životní pojištění u Generali Pojišťovny. Po šesti letech by obdržela 221 872 korun.

"Učila jsem celý život matematiku, takže jsem nevěřila, že by se moje peníze mohly až tak znásobit," říká paní Marta. "Ale v nabídce byl růst podílu osm procent, tak tomu jsem opravdu uvěřila," dodává. Do banky tedy složila sto tisíc a první nemilé překvapení přišlo již s prvním výpisem z účtu. Stav na účtu: 86 tisíc. "Okamžitě jsem navštívila makléře a chtěla smlouvu zrušit. Ujistil mě ale, že se jedná pouze o prvotní investice a že mám vyčkat, že peníze se jistě zhodnotí," popisuje paní Marta.

A tak dodržela podmínky smlouvy, která byla uzavřena na šest let. Po šesti letech jí pojišťovna vyplatila celý zhodnocený podíl. Zhodnoceny ale peníze rozhodně nebyly. Pojišťovna vyplatila částku 90 354 korun, klientka tedy přišla o téměř deset tisíc. "Kdybych nechala peníze takzvaně zahálet na běžném účtu, byla bych na tom dnes lépe," uzavírá zklamaně svoji zkušenost důchodkyně.

Pojišťovna Generali: smlouvu jsme dodrželi

"Pojišťovna Generali akceptovala návrh pojistníka, a učinila přesně to, co bylo napsáno v návrhu smlouvy," říká mluvčí Generali Jiří Cívka. Podle Cívky se však prvotní nabídka makléře liší od skutečně uzavřené smlouvy. A to jak výší investice, tak zvolenou investiční strategií.

"Zatímco v orientační nabídce je uvedena strategie 60 procent dluhopisy a 40 procent akcií, výsledná strategie v pojistné smlouvě je mnohem dynamičtější a tím pádem i více riziková – 50 procent akcie, 30 procent smíšené fondy a 20 procent dluhopisy," upřesňuje Cívka. U investičního pojištění totiž není zhodnocení garantováno a investiční riziko nese pojistník. Podle Cívky investice, kterou klientka zvolila, patří k rizikovějším a možný vyšší výnos je vyvážen vyšším rizikem. "Klienti jsou v průběhu trvání smlouvy pravidelně informování o vývoji zhodnocení investice a v případě potřeby mohou bezplatně upravit své investiční portfolio. My však neevidujeme žádnou žádost či stížnost k této smlouvě," upřesnil mluvčí.

Finanční poradce: v té době to byla výhodná nabídka

Jenže tuto variantu nabídnul paní Martě finanční makléř. A tak jsme se zeptali i jeho, proč ve výsledku klientka přišla o peníze.

"Klientce jsem tento produkt nabídnul v nejlepší víře výnosu, na základě výsledků hospodaření podílových fondů za uplynulé období byly prognózy na další období více než skvělé," vysvětluje finanční poradce, který smlouvu uzavíral. Podle něj je problém v tom, že v roce 2008 a 2009 došlo k celosvětové krizi, kdy celá řada investičních nástrojů byla ztrátová a dodnes se ztráty v hodnotě podílových listů nepodařilo dohnat. "Bohužel takový pokles investic nemohl nikdo předpokládat, je to první stížnost na moje poradenství, velice mne to mrzí a proto se touto cestou klientce omlouvám," dodává poradce.

Smlouva pro klientku výhodná nebyla

"Slibovaná částka rozhodně nebyla garantována smlouvou a na to měla být již od počátku klientka upozorněna," hodnotí případ pojistný analytik Partners Pavel Krejčík (poznámka redakce: poradce nebyl spolupracovníkem Partners). Podle analytika se jednalo o dynamickou investici, a proto hodnota vkladu mohla značně kolísat. Navíc investiční životní pojištění není primárně určeno ke zhodnocování volných finančních prostředků, ale jak už i z názvu pojištění vyplývá, slouží zejména k zajištění rizik. Hodnota zaplaceného pojistného se totiž snižuje o další poplatky, které jsou ve smlouvě uvedeny. A tak pokud už je zvoleno, je určitě lepší a výhodnější volit delší časové období.

I tak se ale podle analytika konkrétní nabídka podstatně liší od konečné smlouvy. "Navíc vzhledem k době trvání, jednorázové investici a věku klientky mi smlouva připadá velmi riziková," dodává Krejčík. Podle něj mohl poradce doporučit jiné a daleko výhodnější produkty, například prodloužit původní smlouvu stavebního spoření nebo doporučit spořit dále, pokud to cílová částka umožňovala. Další alternativou mohla být investice přímo přes podílové fondy. V takovém případě by paní Marta ušetřila na poplatcích.

"Pokud poradce věděl, že klientka má finanční prostředky k dispozici a již klientku znal, tak podle mě bylo nešťastné vybrat právě produkt investičního životního pojištění," shrnuje Krejčík.

