Užijte si Vánoce bez pracovního stresu

Očekávané versus reálné chování

Proč je tolik napětí mezi lidmi v době před Vánocemi? Nejspíš za tím stojí pracovní vypětí a rozpor mezi očekáváním a realitou.



Zkusme se společně podívat na advent očima "běžného" manažera. Základní paradox adventního období je, že očekáváte klid a zpomalení, ale přitom jde o období horečnaté snahy stihnout roční plány. Místo snížení dojde ke zvýšení pracovního tempa. Takže nejenže jste přetíženi, ale navíc můžete mít pocit, že je to v naprosto nevhodnou dobu.

Média do vás buší obrázky rozesmátých tváří u krbu a vy zíráte dlouho do noci do tabulek výnosů. A to už vůbec nemluvíme o vedoucích obchodů a manažerech supermarketů. Organizování mimořádných směn, zavážení zboží, zvládání podrážděných zákazníků…

Dalším z atributů předvánoční doby je sdílení času s blízkými. Ale jak máte stihnout všechny vánoční večírky a přitom chodit včas domů? Setkávají se zákazníci s dodavateli, šéfové se svými týmy i celé firmy. Mnoho pozvání přitom nejde odmítnout. Pokud tedy zrovna neděláte přesčas, vyrážíte "bez rodiny za zábavou". No to ty Vánoce pěkně začínají.

A aby to nebylo málo, když dojde na diskuse o přípravách a nákupech dárků, děláte, že se vás to netýká, protože na to nemáte energii. Případně rádoby vtipně prohlašujete, že vy na Ježíška nevěříte, takže vás nepřekvapí, že žádné dárky nebudou.

Nejste vánoční typ

Pokud nejste křesťané, tak vás nejspíš duchovní obsah adventu a Vánoc příliš nezasahuje. To však neznamená, že vám jsou svátky lhostejné. Síla tradice, všeobecná nálada a hezké vzpomínky z dětství mohou vytvářet velmi silné kouzlo Vánoc. Je však možné, že skutečně nejste "vánoční typ". Schválně si přečtěte následující tvrzení, pokud jsou vám blízká, dá se očekávat, že Vánoce nebudou vaše nejmilejší období.

"To, že někoho inzultuji v obchodním centru, by v předvánočním období měl být jen přestupek, nikoliv trestný čin."



"Zůstat v práci 23. prosince do půlnoci mi přijde fajn nápad, protože po půlnoci v nákupním centru s nonstop provozem budu kupovat dárky jen s podobně naladěnými typy."

"Setkání širší rodiny jsou pro mě po dvaceti minutách skutečná muka."



"Už aby bylo 3. ledna!"



Tak jste, nebo nejste vánoční typ?

Jak si užít nebo alespoň přežít Vánoce

Sedlák v předminulém století to měl s adventem snadné. Pole byla zorána, všude sníh, nezbývalo než sedět u kamen s rodinou a těšit se na Štědrý den. To není posměch, ale fakt. Pokud i vy chcete Vánoce prožít hezky a v klidu, nemůžete se spolehnout na okolnosti, musíte do toho dát energii.

Pečlivě naplánovat svůj pracovní i mimopracovní čas, aktivně se snažit zapojit do příprav Vánoc. Rozložit aktivity v delším čase, abyste nemuseli shánět dárky na poslední chvíli. Naplánovat si setkání se skutečně blízkými lidmi, nejen s obchodními partnery.

Pokud se vám nezamlouvají některé tradice, nebojte se je modifikovat. Vytvořte si vlastní nový rituál (večeře s přáteli, rodinný výlet s večeří v horské chatě, bez dárků a podobně).



Pokud chcete uniknout, můžete po dohodě s rodinou zrušit klasické Vánoce a vyrazit k moři nebo na hory, nejméně na celý vánoční týden.

Ale ať už to uděláte jakkoliv, využijte to jedinečné, co Vánoce nabízejí. Uvědomte si důležité životní hodnoty. Věnujte se svým blízkým. Oslavte život porušením všednodennosti. Vytržení z dennodenních starostí vám dává možnost zastavit se a uvědomit si krásu života.

