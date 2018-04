Užívání platebních karet se rozmáhá

Ještě rychleji než počet karet se rozmáhá jejich používání, ať už pro výběry hotovosti ze sítě 2350 bankomatů nebo k bezhotovostním platbám v síti čtyřiceti tisíc obchodních míst, jež je přijímají.

Prostřednictvím bankomatů loni lidé vybrali 292 miliard korun, což odpovídá třetině státního rozpočtu České republiky. Zatímco z bankomatů vybírají lidé stále větší částky, u bezhotovostních plateb si zvykají platit i menší sumy. Jestliže v roce 2001 byla průměrná platba u obchodníka 1650 korun, loni klesla zhruba o čtyři sta korun.

S rozmachem používání platebních karet se stále více diskutuje o odpovědnosti klientů a bank za případné zneužití při jejich ztrátě. Česká národní banka vydala vzorové podmínky inspirované doporučením Evropské unie, v kterých nezávazně žádala banky, aby odpovědnost omezily následujícím způsobem: Klient by do nahlášení ztráty ručil za ztráty maximálně do 4500 korun a po nahlášení by veškerá rizika převzala banka. To vše za předpokladu, že by při zneužití nebyl použit PIN a klient závažným způsobem neporušil doporučení, jak má kartu chránit.

Platební karty v České republice 2002 2001 2000 Karty v oběhu 5 296 067 4 658 902 4 380 634 Bankomaty 2350 1909 1641 Vybraná hotovost 292,5 mld. 234 mld. 97 mld. Platby kartou 51,4 mld. 43,4 mld. 26,1 mld. Pramen: Sdružení pro bankovní karty

Hledáte další informace o platebních kartách? Naleznete je v této speciální sekci. Banky, které musí dát od počátku dubna klientům na vědomí, jak se od doporučení centrální banky liší, se rozhodly většinu rizik ponechat na klientech, přestože učinily v řadě případů vstřícné kroky. Obecně odmítly odpovědnost převzít ztráty vzniklé do doby nahlášení.

Po nahlášení ztráty se přístup bank liší. Například ČSOB a Česká spořitelna berou riziko na svá bedra úderem půlnoci dne nahlášení ztráty, jiné, jako například Komerční banka či Citibank, berou odpovědnost momentem nahlášení. Opatrný přístup bank je podle šéfa sdružení Milana Zátky reakcí na obavu, že by se při příliš vstřícném přístupu bank množily pokusy o podvody.