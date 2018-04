V 15 letech přesvědčil rodiče, ať začnou podnikat. A udělal dobře

Psal se rok 1990 a on byl právě se svými rodiči na návštěvě v Poděbradech, odkud pocházejí. Na vývěsce ho upoutala vyhláška o chystané dražbě samoobsluhy.

"Právě se rozdávaly karty a já měl strach, že za pár let, až budu dospělý a budu moci začít podnikat, už bude všechno rozebrané a na mě nic nezbude," vysvětluje pětatřicetiletý Martin, proč na své rodiče tak urputně naléhal. Jeho otec, který nakonec nátlaku juniora podlehl, připouští, že se mu do podnikání vůbec nechtělo. Přispělo k tomu možná i to, že dědečkovi knihaři zabavil komunistický režim v 50. letech náklaďák, se kterým chtěl podnikat.

Šéfuje úspěšné firmě

"Rozhodování bylo složité. Měl jsem dobře placenou a celkem prestižní práci," vzpomíná otec Jiří Šťastný, který v té době pracoval na Ústředním ředitelství drah.

Dnes je ředitelem úspěšné firmy HIT CZ - Poděbradská papírna, která vyrábí reklamní a propagační materiály. A letos obsadila druhé místo v soutěži o nejúspěšnější firmu Středočeského kraje. Rozhodlo to, jak si firma vede ekonomicky, ale hlavně neuvěřitelný podnikatelský příběh.

"Popůjčovali jsme si peníze na dražbu samoobsluhy, kde se dalo. Ale když na ni došlo, zjistil tatínek, že dražit nemůže. Měl propadlou občanku. Nezbylo, než aby maminka všechno vzala na sebe," popisuje Martin Šťastný podnikatelské začátky rodiny.

Rodina však u provozování samoobsluhy neskončila. Protože jim rostla konkurence, obrat klesal a spolu s ním i schopnost splácet úvěry, vrhli se do obchodování s elektrickými přímotopnými konvektory. Ale slovenský výrobce dodával zboží nepravidelně, což podnikání ohrožovalo, a tak nezbývalo, než si začít vyrábět konvektory sami.

"Další bláznivý nápad!" popisuje Martin Šťastný reakci okolí. Ovšem zase měli "čich" - stát v té době ekologické palivo dotoval a navíc Šťastní dali na trh výrobek s výrazně lepšími parametry. Přesně takový, jaké byly tehdy k dostání ve vyspělejších zemích.

Díky tomu se rodině podařilo úvěry nejen splatit, ale vytvořit si i základ pro další podnikání.

Třetí jejich trefou byla výroba filtračních sáčků do vysavačů, kterých byl v té době na trhu nedostatek. A opět se jim vyplatilo zaměstnávat zdravotně postižené, kteří jim v části samoobsluhy už dříve pomáhali kompletovat topné konvektory.

Rodina rozšířila podnikání o papírenství

Poté rozšířili podnikání i do papírenství. To však znamenalo konec samoobsluhy, která už v polovině 90. let začínala pod tlakem konkurence poněkud skomírat.

V objektu tedy začali ke konvektorům a sáčkům do vysavačů vyrábět i tvrzené papírové police do stavebnicového nábytku. A aby plně vytížili nakoupené papírenské stroje, začali konkurovat i výrobcům papírových kancelářských potřeb, zejména rychlovazačů a papírových desek.

Samoobsluhu posléze prodali

A protože se jim dařilo, založili firmu HIT CZ - Poděbradská papírna, samoobsluhu prodali a výrobu přesunuli do bývalého Kovopodniku.

Velké konkurenční firmy se je snažily zničit cenově, ale nakonec samy přišly s nabídkou, že poděbradským podnikatelům prodají podíly ve svých firmách. "Byl to velký risk, zjistili jsme, že společnost Teplické papírny, která nám nabízela stoprocentní podíl, je těsně před krachem. Ale vsadili jsme na technologii a zkušenosti zaměstnanců a nakonec to vyšlo," říká podnikatel s tím, že přesunuli výrobu z Poděbrad do Teplic a v roce 2000 koupili většinový podíl u dalšího konkurenta - společnosti Slunap.

Příběh úspěšných podnikatelů z Poděbrad neznamená, že by měli jen samé úspěchy, občas také narazili. "Respektujeme pravidlo, že i prodělek je obchod, ale nesmí se opakovat příliš často," uzavírá Martin Šťastný. Nepřestává si vážit svých rodičů, které před 20 lety "ukecal", že nutně, ale opravdu nutně musí začít podnikat.