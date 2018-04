V armádě a u policie jsou volná místa

Vojáci, policisté, sanitáři a ošetřovatelky, patří mezi dnes žádané profese. Každopádně pro všechny potřebujete mít předpoklady.

Jak se stát vojákem

Výhody

Hned při nástupu se můžete dočkat náborového příspěvku. Podle dosaženého vzdělání se pohybuje ve výši 30 000 až 130 000 korun a je po částech vyplácen během dvou let. Kromě řady příplatků, například za vedení, hodnost, bojovou pohotovost a podobně, má voják nárok na měsíční přídavek na bydlení ve výši 10 000 korun, který kompenzuje náklady spojené s bydlením a případným dojížděním vojáka. Už po dvou letech máte nárok na první výsluhy.



Kdo má šanci uspět

Je třeba mít odpovědnost, dobrý zdravotní stav a výdrž. V armádě se uplatní všechny profese včetně kuchařů, řidičů, elektrikářů i třeba právníků. Snadněji najdou uplatnění lidé s technickým vzděláním.



Jedním z nejvýraznějších omezení pro zájemce o tuto práci může být jeho zdravotní stav – ten totiž musí být perfektní. Vážnou překážkou je, pokud jste závislí na užívání léků nebo astmatici. Armáda nedává přednost jen lidem kolem 20 let věku, ale je třeba být v dobré fyzické kondici.





kolik si vyděláte Vojáci

Příklad

Výdělek absolventa učiliště na pozici v hodnosti rotný a na funkci pancéřovník spolu s příplatky činí celkem 13 250 korun.

Co vás čeká

Každý, kdo se hlásí do armády, projde důkladným lékařským vyšetřením, psychotesty a testy fyzické zdatnosti. Pokud uspějete, následuje tříměsíční intenzivní výcvik. Během něho získáte potřebné znalosti a dovednosti. Vzhledem k fyzické a psychické náročnosti výcviku se také ukáže, zda můžete být vojáci. V tu chvíli jste ještě v tříměsíční zkušební době, takže kdykoli můžete během výcviku z armády odejít. A to bez udání důvodu.



Po výcviku si vybíráte podle možností útvar a pozici. V okolí vašeho bydliště vám nabídnou jen volné pozice, zatímco pokud chcete nějakou konkrétní, musíte počítat s tím, že mohou být v útvaru na opačném konci republiky. Pokračuje příprava na danou pozici a pak přiřazení k útvaru.

Jak se stát policistou

Výhody

Kromě základního platu máte nárok na rizikový příplatek až ve výši 6 000 korun. K tomu se obvykle ještě připočítává osobní ohodnocení, případně i příplatek za vedení. Po splnění mimořádného úkolu dostanete zvláštní finanční odměnu. Policisté také mají šest týdnů dovolené, příspěvky na rekreaci. Význam mají i výsluhy, na první – nejnižší – máte nárok po šesti letech. Například po 15 letech služby už máte výsluhy ve výši dvaceti procent měsíčního hrubého služebního příjmu.



Kdo má šanci uspět

Na rozdíl od armády požaduje policie přinejmenším vzdělání s maturitou. Nejčastěji nyní shání takzvané pochůzkáře, ale samozřejmě nejen ty. Opět se vyžaduje psychická i fyzická zdatnost, která se u zájemců prověřuje – například člunkovým během, kliky, během na 1 000 metrů.





kolik si vyděláte Policisté

Příklad

Policista bez praxe a s maturitou pobírá hrubý příjem 14 840 korun + příplatek 1 000 až 6 000 korun a osobní ohodnocení. Více informací o práci najdete na http://www.nabor.policie.cz/ nebo na bezplatné telefonní lince 800 880 910.



Pokud nemáte dobrou fyzičku, můžete místo do služebního poměru nastoupit do pracovního poměru na post administrativního pracovníka, kde například také chybějí zaměstnanci. Míst však není tolik, navíc nemůžete počítat s takovými benefity a platovým ohodnocením jako v případě, že jste u policie ve služebním poměru.



Co vás čeká

Počítejte s tím, že vaše pracovní doba bude 37,5 hodiny týdně, rozvržená pravidelně nebo nepravidelně v dvousměnném, třísměnném nebo nepřetržitém režimu. Všichni lidé přijatí k policii musí absolvovat základní odbornou přípravu. Její délka závisí na vašem vzdělání a také na tom, do jaké služby se hlásíte, zda k cizinecké, dopravní, či pořádkové policii. Minimálně trvá 12 týdnů. Po celou dobu školení už pobíráte mzdu, i když bez příplatků. Na závěr samozřejmě musíte složit zkoušku.

Sanitáři a ošetřovatelky

Výhody



Kdo má šanci uspět

kolik si vyděláte Ošetřovatelky

Příklad

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze nabízí za práci mzdu od 9 600 korun.

Co vás čeká

Jedinou výhodou snad je, že zaměstnání byste měli podle úřadů práce sehnat velmi snadno. Přestože mzdy těchto pozic bývají obvykle nižší (kolem 10 000 korun), u některých neziskových organizací a v některých regionech můžete mít plat i ve výši 20 000 korun.Tato profese je fyzicky i psychicky velmi náročná. Nejsou pro ni kladeny žádné speciální podmínky kromě toho, že se sami zamyslíte nad tím, zda pro ni máte předpoklady a rádi pracujete s lidmi. Vzdělání musí být minimálně základní.Abyste se mohli stát sanitářem, musíte absolvovat měsíční kurz, pro práci ošetřovatelky v délce šesti měsíců. Tyto kurzy v rámci rekvalifikací vám zprostředkuje úřad práce, ptát se po nich můžete také přímo v nemocnicích, které mohou mít i širší nabídku. Například Fakultní nemocnice v Plzni si již akreditovala a brzy by měla otevřít kurz, v němž se lidé s maturitou budou moci během dvou let vzdělat na úroveň, jako by absolvovali střední zdravotnickou školu.