V bance dostanete eura dráž než z bankomatu v cizině

Je lepší si vyměnit eura na dovolenou hned, nebo ještě počkat? Posílí koruna do léta, nebo naopak zlevní?

Takové úvahy se nyní rovnají věštění z kávového lógru. Většina ekonomů si přesně netroufne hádat, co opatření Evropské unie na pomoc zadluženým evropským zemím vlastně udělá s kurzem eura, natož s korunou.

Stále však převládá mínění, že díky současným událostem bude koruna do konce roku posilovat. Pokud tomu tak opravdu bude, půjde nejspíše o tak mírný růst, že spekulace o tom, zda rozměnit peníze nyní, nebo za měsíc, vám s největší pravděpodobností velké úspory nepřinesou.

Jaký kurz mám sledovat na kurzovním lístku bank a směnáren?

V případě, že budete chtít, aby vám banka či směnárna prodaly cizí měnu v hotovosti, zajímá vás sloupec valuty prodej.

Při placení kartou a výběru z bankomatu v cizině pak bude směrodatný kurz devizy prodej.

Kde je nejvýhodnější si měnit peníze na dovolenou? Ve směnárnách, nebo v bankách?

Obecně platí, že výhodnější je měnit peníze ve směnárnách. "Mívají tam výhodnější kurzy a v drtivé většině neplatíte žádné poplatky. Ty úplně nejvýhodnější kurzy mají navíc řekněme neznačkové směnárny v centru měst," vysvětluje Patrik Nacher, provozovatel serveru Bankovnipoplatky.com.

V případě směnáren hraje velkou roli jejich poloha. Například směnárny v menších městech mají kurzy poměrně vysoké, v centrech velkých měst si zase dejte pozor, zda inzerovaný výhodný kurz neplatí pouze při výměně vyšších částek (například nad 30 tisíc korun).

Ve které bance je nejvýhodnější měnit peníze na dovolenou?

Z porovnávaných kurzů k datu 10. května vychází nejlépe Volksbank a LBBW, zejména zásluhou nulového poplatku za výměnu.

Naopak nejvíce byste zaplatili u CitiBank a GE Money Bank. Řada bank má navíc nastavený minimální poplatek, proto se nevyplatí měnit velmi nízké částky.

Co když si peníze vyměním až v zahraničí?

Pak proděláte. Kurz, za který byste v tamních bankách mohli prodat vaše české koruny, by určitě nebyl výhodnější než při směně v Česku. Navíc by se vám ani v mnohých evropských zemích nemuselo podařit koruny udat.

Je výhodné, když budu platit v cizině kartou?

Ano, často je to nejlevnější řešení. Za platbu kartou ani neplatíte žádné poplatky. Kurz se zpravidla ani nijak výrazně neliší od toho, za který můžete valuty nakoupit ve směnárně. Prodělat můžete jedině tehdy, pokud během vaší dovolené česká měna výrazně oslabí.

Kolik zaplatím, když si budu peníze vybírat v zahraničí z bankomatu?

U většiny bank musíte počítat s tím, že si naúčtují okolo procenta z vybírané částky a také pevný poplatek, který se bude pohybovat okolo stokoruny. I přesto vyjde často výběr levněji, než když si u téže banky vyměníte peníze v Česku. Platí pro vás totiž lepší kurz a poplatky jsou třeba u Komerční banky výrazně nižší než při výměně peněz.

K některým účtům a druhům karet banky také nabízejí jeden či více výběrů v cizině zdarma. Vyplatí se také podívat, jaké logo má bankomat. Třeba klienti České spořitelny s debetní kartou mohou u bankomatů z rodiny Erste vybírat za šest korun.

Proslýchá se, že americký dolar určitě výrazně posílí. Co když teď nakoupím dolary a peníze na dovolenou pak budu měnit za dolary, ne za koruny?

Dolar zřejmě opravdu bude dál posilovat, ale taková úvaha pro jednotlivce není nejlepší. "To by bylo extrémně rizikové. Rozdíl mezi nákupním a prodejním kurzem je pro běžného člověka tak velký, že se takto spekulovat nevyplatí. Takto mohou uvažovat jen banky," upozorňuje analytik Vladimír Pikora ze společnosti Next Finance.