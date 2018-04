V britských městech se naučíte anglicky zdarma

V obou případech za mrzký peníz, který se však tenkrát jevil jako velké jmění. Byl to jiný svět. Ačkoliv jsme si mohli tisíckrát říkat, že jsme dávno v Evropě, postavení pracovníků z Východu nás denně utvrzovalo o pravém opaku.

Vše se změnilo s 1. květnem 2004. Po tomto datu mají ve Spojeném království občané osmi postkomunistických států mnohem snadnější pohyb po zemi než například tradiční spojenci v rámci Commonwealthu, jako jsou Australané nebo Novozélanďané. Ti na rozdíl od Čechů stále potřebují pracovní povolení. Získání práce je však naopak jednodušší pro ně. Odpadá u nich totiž zásadní problém – jazyková bariéra.

Bez angličtiny práci nenajdete

Nikdy nepodceňujte úroveň své angličtiny, i když budete pracovat v česko-slovenském nebo třeba v polském kolektivu. Angličané požadují dobrou komunikaci a každou snahu o naučení se jejich jazyku hodnotí velmi příznivě. Mnoho pohovorů u agentur rovněž probíhá v angličtině ještě dříve, než vycestujete z Česka. Jazyk budete potřebovat i pro zvládnutí základních situací denního života.

Potkal jsem hodně lidí, kteří vyrazili za prací bez jakékoliv jazykové vybavenosti a velice se divili, že nemohou sehnat práci... Pokud spěcháte a chcete se na učit co nejrychleji, můžete zkusit intenzivní tříměsíční kurzy. Ideální je alespoň roční regulérní studium. Skvělou zprávou pro všechny začátečníky je, že v mnoha městech v Británii existují kurzy angličtiny zdarma. Jedná se o program ESOL, tedy English For Speakers Of Other Languages (Angličtina pro mluvčí jiných jazyků). Rodilý mluvčí učí studenty ze všech konců světa metodou, která umožňuje začít bez předešlé znalosti jazyka.

Uspěje i falešný začátečník

Můj kamarád přijel do Anglie loni v květnu jako takzvaný false beginner, tedy falešný začátečník. Nikdy se regulérně jazyk neučil, ale znal hudební terminologii, výrazy z internetu, hodně sledoval filmy v původním znění, anglickou televizi. Naučil se pracovat se slovníkem, od začátku se nebál komunikovat s anglickými kolegy. Necelý školní rok také absolvoval ESOL, kde dokonce udělal rozdílové zkoušky do druhého ročníku.

Dnes sice neumí úplně správně psát, ale domluví se na nutné úrovni v každé životní situaci. Až na perfektní zvládnutí gramatiky je to téměř ideální stav talentovaného samouka.