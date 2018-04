V celé EU budeme levněji vybírat peníze i platit

Na programu plenárního zasedání Evropského parlamentu, které v těchto dnech probíhá ve Štrasburku, byla hned na jeho počátku diskuse a hlasování o nových předpisech pro zjednodušení bezhotovostního platebního styku v Evropě. Jeho cílem je vytvořit jednotný platební trh do roku 2010. Výsledkem je schválená směrnice, k jejíž platnosti již není třeba souhlasu členských států. Ty nové nařízení „posvětily“ už koncem března. Nyní mají jednotlivé členské státy EU do listopadu 2009 čas, aby přijatou směrnici převedly do národní legislativy.

Co je SEPA

Evropská komise spolu s Evropskou centrální bankou vydaly společné prohlášení, které se nutnosti vytvořit jednotný evropský platební prostor - SEPA (Single European Payment Area) věnovalo už v květnu 2006. Podle něj má být SEPA integrovaným trhem služeb platebního styku vyznačujícím se účinnou konkurencí a stírajícím rozdíly mezi platbami přeshraničními a vnitrostátními. Teprve poté, co se SEPA stane skutečností, je možné podle zmíněného prohlášení hovořit o dokončeném zavedení eura jako jednotné měny eurozóny.

Levnější budou zahraniční platby i zahraniční výběry z bankomatu

Rozhodnutí Evropského parlamentu přinese největší změnu u nás v tolik kritizované oblasti bankovních poplatků. Za bezhotovostní převod peněz je dnes standardní poplatek pohybující se na minimální hranici kolem 200 korun za jednotlivou platbu. Výjimkou není u plateb nesplňujících kritéria tzv. europlatby (dle Nařízení 2560/2001/ES o přeshraničních platbách v měně EUR, musí obsahovat: IBAN příjemce, BIC příjemce, hodnota převodu max. 50 000 EUR a poplatkování s dispozicí SHA) navýšení o další procento z převáděného objemu. Po uvedení SEPA „v život“ by taková transakce měla přijít na tolik, kolik je běžné u převodů tuzemských. Hovoříme tak o částkách nesrovnatelně nižších – ceny za tuzemský bankovní převod se pohybují kolem 5 korun.

DEVIZOVÉ ÚČTY

levné vedení, drahé operace

Obdobný efekt by měl v nedaleké budoucnosti nastat také u platebních karet. Rozhodnete-li se vycestovat dnes do některé ze zemí EU a během svého pobytu vyberete v hotovosti z bankomatu, je třeba až na výjimky (např. Holiday Card od Volksbank s výběrem 29 korun za položku), počítat s poplatkem přibližně 25 až 100 korun a opět s procentním navýšením (obvykle 0,5 – 1 % z vybírané částky). Podle nově schválené směrnice by se ani tyto poplatky neměly příliš odlišovat od tuzemských.

Evropská unie počítá s tím, že díky SEPA ušetří ročně 490 milionů spotřebitelů a podniků asi 50 miliard eur, tedy v přepočtu 1,4 bilionu korun.

SEPA přinese i další zlepšení

Kromě zlevnění plateb by díky jednotnému platebnímu trhu mělo dojít také k zrychlení bankovních převodů. Dnes je v ČR lhůta pro platby do zahraničí šest dnů, nově by měla být zkrácena na jediný den od podání příkazu.

Evropané budou moci navíc platit inkaso či příkazy k úhradě (např. složenky) z jediného konta ve všech státech unie. Nebude proto nutné si při práci v zahraničí zařizovat nový účet, vše "půjde" přes jediný účet. S jednou platební kartou by Evropan měl mít rovněž možnost zaplatit kdekoliv ve 27 členských státech EU.

Přínosem, ale i jistou mírou ohrožení, by měl být jednotný platební trh i pro takzvané nebankovní subjekty. Firmy, které poskytují splátkový prodej (např. Cetelem, Home Credit aj.), budou moci bez problémů podnikat i za našimi hranicemi. Platit to bude však i opačně, což by mohlo na český trh nebankovních subjektů přivést nové společnosti ze zahraničí.