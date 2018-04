V čem je jiný asijský šéf?

Nemusíte sice trávit denně v práci čtrnáct hodin, jak je v Asii běžné, v pracovní době byste se však neměli zastavit a ani přesčas by vás sem tam neměl vykolejit.

Uchazeči o zaměstnání v asijských firmách s tím většinou počítají. "Na otázku, co vědí uchazeči o Asijcích, téměř všichni odpovídali, že slyšeli, že jsou velmi pracovití, bývají dlouho v práci, dělají rozcvičky,“ potvrzuje žena, která několik měsíců pracovala v personálním oddělení jedné velké korejské firmy, ale nepřála si být jmenována. "Pracovní tempo je vysoké. Už po měsíci máte pocit, že jste tam půl roku,“ dodala.

Nic si neberte osobně

Většina těch, kdo mají zkušenost s asijskými zaměstnavateli, se shodla také na tom, že jejich nadřízení jsou enormně nedůvěřiví. Jednoduchá rada, jak se s tím vyrovnat, zní: "Nic si neberte osobně. Oni nekonají se zlým úmyslem, jakkoli vám může třeba přijít ponižující, že musíte dokazovat úplně všechno - kde jste byli, co jste udělali a co ne. Asijští šéfové přišli do cizího prostředí a stále ještě nevědí přesně, co mohou očekávat. Získat si jejich důvěru trvá dlouho, počítejte spíš v řádu let než měsíců,“ říká česká manažerka jedné z asijských firem.

V komunikaci musíte být zdvořilí a vyjadřovat se velmi diplomaticky

Teprve získaná důvěra vám dá právo, které do té doby nebudete mít. Právo nesouhlasit. V asijské kultuře je jinak nejvyšší šéf něco jako polobůh. Má vždy pravdu a není radno mu odporovat. Nesouhlasit s asijským nadřízeným si proto mohou dovolit jen špičkoví pracovníci. V mnoha firmách však už na nižších pozicích pracují Češi, což vám komunikaci s bezprostředním nadřízeným usnadní.

To ale neznamená, že si nesmíte vůbec stát za svým názorem a vždy musíte ustoupit. Asijci sice těžce snášejí, když jim někdo "odmlouvá“, zároveň však nemají v lásce pochlebovače. To, že budete od počátku zdvořile stát na svém, vám pomůže zjednat si potřebný respekt.

Je také důležité, aby vaše pravomoci a povinnosti byly od začátku jasně vymezeny. To, na čem se na začátku s nadřízenými dohodnete, nebudou ochotni třeba za půl roku měnit. Přestože svá vlastní rozhodnutí mění poměrně často.

Rozhodování trvá někdy dlouho

Zaměstnanec jiné asijské firmy proto radí, abyste měli co nejvíc věcí daných písemně: "Asijští šéfové jsou velmi korektní, o tom není sporu. Ale žádná rozhodnutí nejsou konečná, neustále se mění zadání úkolů. Kdyby došlo k nějaké kolizi, vždycky vám pomůže mít jejich rozhodnutí potvrzené písemně. Jinak nemáte moc šancí je přesvědčit, že chyba není na vaší straně.“

Musíte být připraveni i na to, že Korejci a Japonci přistupují k řešení problémů jinak než Češi. "K závěrečnému rozhodnutí se dopracovávají úplně jiným, pro nás zdlouhavým a nepochopitelným způsobem,“ říká bývalá zaměstnankyně korejské firmy. A vám nezbývá než počkat, na čem se šéfové dohodnou. "Vliv korejských pracovníků na fungování firmy je dost velký, strategie přichází z vedení či přímo centrály, takže plníte víceméně jejich požadavky. Možnost o čemkoli rozhodnout sám je téměř nulová,“ dodává.

Šance pro přesvědčené

Japonské či korejské firmy jsou atraktivní jen pro určitou skupinu zaměstnanců. "Potřebujeme lidi dynamické, akční, flexibilní a loajální. Ideální je, když už mají zkušenost se stejnou pozicí z jiné firmy a vědí přesně, co se od nich očekává,“ radí Iveta Hrdinová ze společnosti Billanc Partners. Tato personální společnost má s asijským partnerem dlouholeté zkušenosti. Sama Hrdinová už prý při pohovoru spolehlivě pozná, kdo se pro práci v asijské firmě hodí a kdo ne, kdo nemá šanci tam dlouhodobě uspět.

Nastoupit do asijské firmy, nejlépe už na vyšší post, je totiž pro určitý typ ambiciózních Čechů neopakovatelná výzva. Tito zaměstnanci žádné problémy neřeší, protože žádné ani nevnímají. Jejich maximálního nasazení a loajality k firmě si Asiaté velmi váží, takže dovedou jejich výkony také náležitě ocenit.

Co může Čechům vadit