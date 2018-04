V červnu hledejte práci. Nabídek je nejvíc v roce

Personalisté to potvrzují: "Je to pro nás jeden z nejlepších měsíců." Lidé totiž podávají výpovědi většinou ke konci roku nebo v pololetí, je to takové nepsané pravidlo.

"Ideálními měsíci pro nástup do zaměstnání jsou skutečně leden a září. Jde o období, kdy ve firmách začínají nové cykly ať už po letních celozávodních dovolených nebo po finiši před koncem roku. Proto je dobré se na trhu práce právě teď ukázat," říká Luboš Rejchrt, ředitel personální agentury Grafton Recruitment.

Upozorňuje ještě na jednu výhodu měsíců června a července z pohledu uchazeče o zaměstnání. "Přes prázdniny lidé podvědomě práci nehledají, a tak se aktivní kandidáti mohou i snáze dostat k pohovoru kvůli relativně nižší konkurenci," dodává Luboš Rejchrt.

V září už nic neseženete

Stejné zkušenosti má také Martin Hroch, HR ředitel z personální společnosti ManpowerGroup: "V letních měsících je opravdu zvýšený zájem o vyhledání nových zaměstnanců. Rozesílání životopisů a odpovídání na inzerovaná místa ovšem musí uchazeči zvládnout právě do září, kdy se situace na trhu práce významně mění s příchodem čerstvých absolventů a konkurence je pak obrovská," vysvětluje Martin Hroch.

Top 10 Pořadí nabízených pozic Řemesla, výroba Finance, pojišťovnictví, účetnictví, bankovnictví Strojírenství Obchod, prodej, nákup Hotely, pohostinství, cestovní ruch Administrativa Doprava, logistika Výroba, průmysl Služby, au-pair,osobní služby Management Zdroj: jobDNES.cz

Dodává, že kromě září patří k "mrtvým" měsíců ještě únor a březen. "Společnosti konsolidují výsledky nebo upravují strategie pro následující období a nábory uskutečňují jen opravdu v nejnutnějších případech," vysvětluje Martin Hroch.

A kdo má v létě šanci najít práci? "Poptávka je stále po IT specialistech, volné jsou technické pozice a místa ve strojírenství, hledají se finančníci, obchodníci, řemeslníci a lidé do gastro a hotelových provozů," přibližuje Jaroslav Hůrka, manažer projektu jobDNES.cz.

Přes léto se hledají i manažeři na nejvyšší pozice. U nich ale občas bývá postup náboru trochu jiný. Podle headhunterů se někdy nejprve hledá vhodný kandidát a až když se přesvědčí, aby na novou pozici nastoupil, tak se původnímu manažerovi, který se třeba právě nic netušíc vrátil z dovolené, oznámí, že končí.

Plné ruce práce mají nyní i v personální společnosti Randstad. "Před lety jsme sháněli především kandidáty na zástup za zaměstnance na dovolených. Ale loni jsme zaznamenali už zvýšenou poptávku po kandidátech na stálý úvazek a letos tento trend pokračuje," říká konzultantka pražské pobočky Randstadu Kateřina Štěpánová a dodává: "Firmy si nás v červnu a o prázdninových měsících zvykly oslovovat také proto, že pro ně zajistíme plynulý průběh výběrového řízení i v době, kdy jejich interní personalisté čerpají dovolenou."