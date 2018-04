V Česku chybí zaměstnanci, kteří plnohodnotně nahradí dnešní ředitele

"Okolo 56 procent ředitelů firem v našem průzkumu přiznalo citelný nedostatek talentovaných nástupců. Nejvíce chybějí lídři v nejvyšším managementu, ale také v tom středním, tedy vedoucí oddělení," říká Martin Buchar, ředitel české pobočky společnosti The Boston Consulting Group. Ta zjišťovala u podniků ve 109 zemích světa, jaké problémy v oblasti lidských zdrojů řeší. Právě hledání a rozvoj lídrů obsadily už třetí rok nejvyšší příčku.

V Česku je situace obdobná. Opravdovými lídry se může pochlubit méně než polovina firem. Mnoho podniků, především těch státních, navíc bojuje se zkostnatělými pravidly z dob komunismu. „Pokud se v nich najde někdo, kdo to chce změnit k lepšímu, má mnohem těžší práci, než kdyby byl v soukromé firmě. A někdy je jeho snaha i marná,“ říká Martin Buchar. Řešením by podle něj bylo státní podniky zprivatizovat.

Ve vedení chybějí ženy

Ze studie navíc vyplynulo, že mezi firemními talenty, tedy lidmi, kteří jsou vytipovaní na to, aby vedli zaměstnance, je jen minimum žen.

"Považuji za alarmující, že ve 44 procentech společností jsou v talentovaných týmech ženy zastoupeny méně než deseti procenty. Dvanáct procent firem přitom nemá ženy mezi talenty vůbec," dodává Martin Buchar.

A proč ženy v této oblasti chybějí? "Udělali jsme interní výzkum mezi zaměstnanci a vyplynulo z něj, že jen devět procent žen touží po kariéře lídra. Těch zbývajících 91 procent chce mít práci, která je baví, ale zároveň jim hodně záleží na rodině a nechtějí obětovat čas, který s ní tráví," vysvětluje ředitelka pro lidské zdroje GE Money Bank Radka Pekelská.

Lídry chceme, ale ne zas tak moc

Jednou z věcí, která může hledání dobrého lídra komplikovat, je strach o místo. "Setkal jsem se s několika případy, kdy se firma chtěla transformovat, přijmout nové metody práce se zaměstnanci, a tak si pozvala zahraniční experty. A pak se stalo něco nečekaného. Vedoucí pracovníci se začali bát o své místo. Říkali si, že když vezmou do svého týmu schopného člověka – vůdce, může je nakonec ohrozit," vysvětluje Martin Buchar.

Také Ivana Watson z České společnosti pro rozvoj lidských zdrojů se domnívá, že problém mnohdy může být v samém vedení podniku. "Všude je plno nářků, že není dost vůdců. Firmy tvrdí, že je pro ně leadership stěžejní. Otázkou je, jaký je rozdíl mezi rétorikou a tím, jaké vůdce ve skutečnosti přijímají na volné pozice. Ne každý talentovaný lídr se totiž hodí do taktiky a osobních zájmů vrcholového vedení. A pokud se nehodí, ve firmě dlouho nepřežije," tvrdí Ivana Watson.

Podle ní leadership v posledních letech utrpěl velkou ztrátu důvěry kvůli několika skandálům – například kvůli účetním machinacím zkrachovalé firmy Enron či problémům pojišťovny AIG. "Podle studie Harvard Business Review 51 procent dotázaných uvedlo, že přestalo důvěřovat lídrům v amerických firmách. A 76 procent nevěří šéfům v neamerických společnostech. Tunelování, korupce a další aféry, především ty nevyšetřené a nepotrestané, znechucují a demotivují zaměstnance na všech úrovních," dodává Ivana Watson.

Klesající loajalitu zaměstnanců k podnikům potvrdila i studie The Boston Consulting Group. "Je to trend posledních let, který se samozřejmě žádnému z šéfů nelíbí. Lidé jsou se svou prací stále více nespokojeni," tvrdí Martin Buchar. Podepsala se na tom i ekonomická krize, která změnila pracovní podmínky.