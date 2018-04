V Česku je téměř tisíc předdůchodců. Někteří zájemci však nemají šanci

Řada zájemců však nemá šanci odejít do předdůchodu. „Jedním z důvodů, proč počet vyplácených předdůchodů není vyšší, je ten, že pro vyplácení předdůchodu musí mít lidé naspořeno relativně hodně peněz. Aktuálně je pro nejkratší možnou dobu vyplácení potřeba mít naspořeno necelých 182 tisíc,“ říká mluvčí Asociace penzijních společností Jan Sedláček.

Na měsíc je nyní třeba mít 7 554 korun

Předdůchod tak není pro každého. Není řešením pro ty, kdo mají nízké příjmy a vytvoření potřebných úspor je pro ně nedosažitelné. Není dobrou volbou ani v případě, kdy by si předdůchodce vyčerpal před dosažením důchodového věku veškeré své úspory.

Na každý měsíc plánovaného předdůchodu totiž musí mít žadatel vlastní finanční rezervu ve výši 30 procent průměrné mzdy. „Aktuálně je průměrná mzda pro výpočet předdůchodu ve výši 25 179 korun, 30 procent z průměrné mzdy je tedy 7 554 korun, u dvouletého předdůchodu je tak potřeba mít naspořených 181 296 korun,“ vypočítává Jan Sedláček.

Fakta K 1. 1.2014 pobíralo v České republice předdůchod 274 lidí a jeho průměrná výše byla 9 185 korun.

K 30. 6. 2015 pobíralo v České republice předdůchod 928 lidí a jeho průměrná výše byla 9 459 korun. Zdroj: APS

Peníze je třeba mít naspořené formou doplňkového penzijního spoření (dříve penzijní připojištění). Pokud na smlouvě zatím nemáte naspořeno dost peněz, abyste mohli požádat o předdůchod, penzijní společnosti umožňují peníze jednorázově doplatit odjinud, například z ukončeného stavebního spoření. „Máte-li naspořeno například jen 160 tisíc korun, můžete na penzijní připojištění jednorázově poslat zbývajících 21 296 korun. Tím splníte podmínku mít na dvouletý předdůchod naspořeno předepsaných 181 296 korun,“ přibližuje Sedláček.

Ale pozor, je tu povinných pět let spoření před důchodem. Nelze tak sjednat novou smlouvu, vložit na ni kapitál a přestat pracovat. Do předdůchodu je možné odejít minimálně na dva roky a nejdéle na pět let, u pětiletého předdůchodu je třeba mít naspořeno 453 240 korun.

Jaké vlastní úspory musí předdůchodce mít Doba vyplácení Potřebné úspory v Kč Dva roky 181 296 Tři roky 271 944 Čtyři roky 362 592 Pět let 453 240

Pokud zvažujete, zda je pro vás lepší odejít do předdůchodu, nebo zvolit raději předčasnou penzi, vždy dobře počítejte. Když zvolíte předčasnou penzi, dostanete totiž méně, než by činil řádný starobní důchod. A to nenávratně a nadosmrti (více čtěte zde).

V některých případech může být předdůchod lepší volbou. Výhodou například je, že možnost výdělku není nijak omezena. Jestliže se vám v předdůchodu podaří najít dobře placené zaměstnání, nebo si založíte výnosnou živnost a začnete vydělávat více než v předchozích letech, v konečném důsledku můžete dosáhnout i na výrazně vyšší starobní penzi.

