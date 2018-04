V Česku každý šestý podnikatel zvažuje změnu sídla své firmy

Takové nálady mezi firmami se přitom v jednotlivých krajích značně liší, nejméně si stěžují v krajích Pardubickém a Moravskoslezském, stejně tak na území hlavního města Prahy, kde o změně sídla uvažuje sedm, resp. devět podnikatelů ze sta. Naopak nejčastěji zvažují změnu sídla firmy ve Zlínském a Libereckém kraji (27, resp. 23 %). Téměř každý pátý podnikatel je nespokojený také v krajích Plzeňském a Ústeckém.

Důvodů k nespokojenosti v místě svého současného působení, které firmy uvádějí, je mnoho. Nejčastěji k nim patří špatná komunikace s místními úředníky, firmy si stěžují na "jejich nedostupnost nebo aroganci, zkostnatělost místních orgánů a neochotu učit se novým věcem, měnit staré a přežité". Respondenti si také stěžovali na odbornost samosprávy, propojení místních politiků a úředníků s vybraným i firmami, korupci a špatnou dostupnost informací z centrálních orgánů. Firmy neskrývají ani to, že anonymita většího města eliminuje například opakované kontroly ze strany finančních úřadů.

Firmy nezřídka mění své sídlo pouze formálně, a to například v touze po prestižní adrese. Řeší tak nedostatek kapitálu, který by umožnil zrealizovat představy o sídle firmy v centru velkého města. Virtuální kanceláře proto již desítku let na světových trzích velmi dobře prosperují. Poskytovat služby ze svého domova či řídit firmu z detašovaného pracoviště a přitom sídlit na prestižní adrese je ve světě běžnou záležitostí. Jenom firem, které v loňském roce přemístily své sídlo do hlavního města, je podle odhadů společnosti Office House šest tisíc, v letošním roce bude toto číslo pravděpodobně překonáno.

Firma se dá kompletně řídit na dálku

Původně takto postupovali spíše drobní živnostníci a menší firmy, stále častěji se ale touto praxí řídí i velké firmy. Ve světě jde o službu poskytovanou i mezinárodním společnostem. Technologie umožňují řídit firmu na dálku, firma funguje, i když má sídlo v Londýně a řízena je z pražského Žižkova. Takovou logikou se řídí nadnárodní společnosti, což je vzhledem k rostoucím cenám nájmů na naprosté většině světových trhů zcela pochopitelné. Cena virtuální kanceláře na dobré adrese tvoří přibližně dvacetinu ceny kanceláře klasické kamenné.

V mezinárodním měřítku jde o byznys, kterému se nejlépe daří v Londýně, za ním následují New York, Tokyo, Hongkong a Paříž. Lukrativní adresy jsou jako virtuální kanceláře nabízeny ve světě již desítku let, jde o běžnou službu poskytovanou podnikatelům. V Česku má služba tradici zhruba poloviční, v roce 2002 s ní začala společnost Office House, dnes už ji nabízí tři desítky provozovatelů. Službu často vyhledává i u nás zahraniční klientela, která se chystá ke vstupu na český trh.