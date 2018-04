V Česku pracuje nejvíce Slováků

Typický zahraniční pracovník zaměstnaný v Česku je muž s ukončeným základním nebo nižším odborným vzděláním a pochází z Ukrajiny, Polska nebo Slovenska. Žen-cizinek pracuje v České republice jen kolem třiceti procent.

Z Ukrajiny, Polska nebo Slovenska pochází přes osmdesát procent všech cizinců pracujících v Česku. Nejvíc je tradičně Slováků - téměř šedesát tisíc, což je více než polovina. Přes dvacet procent zahraničních pracovníků pochází z Ukrajiny, sedm procent z Polska.

Za prací do Česka přijíždějí také Bulhaři, Moldavané, Američané, Britové a obyvatelé Mongolska. Jejich oficiální počty jsou však podstatně nižší, pohybují se kolem tisícovky.

Podle ministerstva práce a sociálních věcí má asi osm z deseti lidí, kteří v České republice legálně pracují, dokončené základní nebo nižší odborné vzdělání.



Silně jsou zastoupeni i lidé s ukončenou vysokou školou. Je jich kolem třinácti procent. Přibližně sedm procent zahraničních zájemců o český pracovní trh má maturitu, bakalářské vzdělání necelých půl procenta.





Pozor na diskriminační otázky!

Máte zkušenost s drogami? Jste vyléčený alkoholik? Jste kuřák?

Nejvíce zahraničních dělníků láká Praha. Tam se podle údajů ministerstva práce pohybuje téměř 40 procent všech pracovníků ze zahraničí. Další nejvíce oblíbený region jsou Střední Čechy. To je podle odborníků způsobené nejnižší nezaměstnaností v těchto oblastech.Zvláštním případem, který zaznamenávají statistické údaje, jsou regiony v blízkosti slovenských hranic. Tam je výrazně vyšší podíl Slováků - jde o Jihomoravský, Zlínský a Moravskoslezský kraj.Počet cizinců v České republice se od počátku devadesátých let zvyšoval až do roku 1997, kdy se přiblížil dvěma stům tisícům lidí. V roce 1998 jejich počet klesl na necelých 160 tisíc a kolem této hranice se pohybuje dosud.