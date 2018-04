V Česku prudce stouply investice do logistických parků

Za velmi dobrým výsledkem stojí bezesporu i investiční pobídky státu. Čistě z pohledu výhodnosti pro logistické služby se Česká republika v roce 2006 umístila v rámci Evropy na čtvrtém místě za Belgií, Francií a Nizozemskem. Vyplývá to ze studie European Distribution Report společnosti Cushman and Wakefield (studie hodnotila ceny pronájmu nemovitostí, zatížení dopravní infrastruktury, logistický trh a nabídku komerčně využitelných ploch).

Měsíční nájemné za skladové prostory v Praze u kategorie A u ploch větších než 2500 m2 je 4,5 – 4,8 EUR/m2, u 500 – 2000 m2 je 5,5 – 6,0 EUR/m2, u kategorie B je 3,5 – 4,0 EUR/m2, mimo Prahu u kategorie A u větších ploch je 4,0 – 4,5 EUR/m2 a u menších ploch 4.24 – 4,75 EUR/m2. Nájemné klesá i při masivním růstu trhu, což je ovlivněno vstupem nových developerů a velkými transakcemi. Využitelná plocha skladových hal, jejichž většina se nachází v logistických parcích, dosahovala v říjnu 2006 2 161 310 m2.

Boom výstavby

O boomu výstavby svědčí, že posledním rokem stavby nebo rekonstrukce byl u 31 % skladových hal rok 2006, u 15,5 % rok 2005, u 10,3 % rok 2004, u 5,2 % rok 2003, u 3,4 % rok 2002 a u 1,7 % rok 2001. Výstavba byla stimulována přemístěním řady logistických a výrobních aktivit podniků z odvětví automobilového a elektronického průmyslu a spotřebního zboží ze západní Evropy do České republiky po jejím vstupu do Evropské unie.

Podle Colliers International se zhruba 50 % všech těchto aktivit odehrává v Praze a jejím blízkém okolí, 20 % v Brně a cca 25 % podél dálnice D5 od Prahy směrem k západní hranici České republiky, kde posílil význam Plzně. Další aktivity byly situovány na severní Moravu do Ostravy a do severních Čech. Rozvoj se očekává v severních Čechách v souvislosti s dostavbou dálnice D8 a ve východních Čechách v Pardubicích a v Hradci Králové. Trh nyní prochází značnými změnami, během posledních dvou let vzrostl rozsah developerské výstavby více než trojnásobně a chystá se masivní výstavba spekulativních průmyslových a logistických kapacit.

Umístění parků a skladů

Největší počet logistických parků a skladů – 27 leží nyní ve Středočeském kraji, vesměs v těsné blízkosti Prahy. Jejich využitelná plocha je 1 352 600 m2, to je 63 % z celkové využitelné plochy v České republice. K dispozici z toho k uvedenému datu bylo zhruba 290 600 m2 ploch. Na území Prahy je 10 logistických parků a skladů. Jejich využitelná plocha je 373 400 m2 (17 % z využitelné plochy v České republice), k dispozici bylo cca 90 200 m2. Mimo tyto dominantní lokality má významnější podíl Ústecký kraj s 8 logistickými parky a sklady a 134 200 m2 využitelných ploch, resp. s cca 47 000 m2 disponibilní plochy a Plzeňský kraj se 3 logistickými parky a sklady, 123 000 m2 využitelné plochy a 166 000 m2 disponibilní plochy. Míra neobsazenosti skladových kapacit v okolí Prahy ke konci 1. pololetí 2006 byla kolem 2 %.

Londýn má nejdražší sklady na světě

Česká republika obsadila 26. místo v žebříčku cen skladovacích prostor/nejdražších průmyslových oblastí na světě ve studii Industrial Space Across the World, kterou každoročně vydává světová poradenská firma v oblasti realit Cushman & Wakefield.

Nejdražší skladovací prostory u nás se nacházejí v okolí Prahy. Nájemci platí až 70 euro za metr čtvereční ročně včetně servisních poplatků.

Zcela nejdražší sklady na světě jsou v okolí londýnského letiště Heathrow, částky za pronájem dosahují 252 euro/m2 ročně. Z osmého na druhé místo poskočila lokalita Risbon Le-Zion v Izraeli (207 euro/m2 ročně). Japonské Tokio kleslo z druhé na třetí příčku (154 euro/m2 za rok).

V rámci střední Evropy nájmy klesaly i v dalších zemích, mírný růst zaznamenalo jen Slovensko. Budapešť obsadila 33. příčku (64 euro/m2 ročně), Bratislava 35. příčku (62 euro/m2 ročně). Varšava se umístila na 38. pozici (60 euro/m2 ročně).

„Zajímavé je sledovat rozmístění aktivit v rámci republiky. Praha už zdaleka není jediným střediskem zájmu developerů a nájemců. Silnou pozici si drží plzeňský region podél dálnice D5 k německým hranicím, loni tam vyrostlo 25 procent nové výstavby v rámci celé republiky,“ říká Pavel Sovička, vedoucí logistického týmu v Cushman & Wakefield v Praze. „Dalších 37 procent bylo vystavěno na Moravě, hlavně v okolí Brna a Ostravy. Morava má ve středoevropském kontextu velmi výhodnou geografickou polohu. Nové trendy ukazují na rostoucí zájem o další regiony, logistické parky expandují například na Hradecko, Pardubicko a Ústecko,“ dodává Pavel Sovička.