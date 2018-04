V Česku se potápěč pojistí obtížně

Potápění je stále oblíbenější

GE Money Bank nechala u agentury Ipsos Tambor zpracovat v souvislosti s olympijskými hrami průzkum zájmu Čechů o sporty, sportovní aktivity a náklady, které jim věnují. Výsledky ankety mezi 500 respondenty ukázaly na tři nejoblíbenější sporty: golf, potápění a paragliding.

"Ženy se mnohem častěji než muži nebojí pustit i do riskantnějších sportovních aktivit," uvedla Markéta Dvořáčková, tisková mluvčí GE Money, k výsledkům průzkumu.

Potápění je zpravidla kvalifikováno jako velmi nebezpečný sport. V základním pojištění ho naleznete ve výlukách všech pojišťoven. Budete si proto muset připlatit... anebo najít jinou pojišťovnu.



Co pojistit? Úraz, invaliditu a cestování

Při potápění, obdobně jako u dalších rizikových aktivit, je nejdůležitější zajistit riziko úrazu a invalidity. Není potřeba hledat speciální životní pojištění pro případ smrti, neboť pokud potápění nezvolíte jako způsob sebevraždy v prvních dvou letech trvání pojistné smlouvy, nebudou vaši pozůstalí na výplatě pojistného plnění kráceni.

Máte-li ale uzavřeno úrazové pojištění, pojištění trvalých následků úrazu nebo invalidity, je téměř jisté, že se pojištění v základní podobě potápění netýká. V případě, že by se vám stala pojistná událost v souvislosti s potápěním, pojistného plnění byste se nedočkali. Totéž ovšem platí pro cestovní pojištění.

V některých přímořských letoviscích se mohou potápět i lidé bez základního kurzu potápění - vždy s doprovodem a s dalšími omezeními. I tuto činnost ale většina pojistných podmínek z pojištění vylučuje. Pokud by se vám přihodila nehoda, díky níž byste se dostali do lékařské péče, veškeré náklady byste hradili z vlastní kapsy.



Pojišťovny v Česku a jejich podmínky

Oslovili jsme vybrané pojišťovny působící v České republice s dotazem, za jakých podmínek a s jakými omezeními jsou schopny poskytnou cestovní pojištění a pojištění úrazu/invalidity pro potápěče. Informace jsme v některých případech doplnili prozkoumáním všeobecných pojistných podmínek.

Aviva

Aviva, životní pojišťovna, se specializuje na životní pojištění. Potápění (a další rizikové aktivity) má plně ve výlukách.

Pojišťovna Slavia

Pojištění přístrojového potápění lze sjednat v rámci cestovního pojištění pouze v rámci Evropy. Pojistit lze jak léčebné výlohy, tak úraz a trvalé následky úrazu. Nutné je ovšem využití tarifu "Profesionál". Limity plnění pro smrt úrazem a trvalé následky úrazu jsou pro potápění poloviční než pro nerizikové činnosti (250 tis. korun, resp. 500 tis. korun místo 500 tis. korun, resp. 1 mil. korun). Limit plnění léčebných výloh krácen není a činí 5 mil. korun. Cenu pojištění pojišťovna na internetových stránkách (raději?) neuvádí...

AMCICO AIG Life

Pojišťovna podle všeobecných pojistných podmínek pojistí úraz i invaliditu - samozřejmě za cenu navýšení pojistného. Cestovní pojištění bez výluky potápění nabízí jen jako skupinové pojištění k některým platebním kartám. Limitem je potápění do hloubky přes (či přesněji pod) 40 m a některé druhy potápění.

Česká pojišťovna

Úrazové pojištění České pojišťovny kryje pouze šnorchlování. Chcete-li využít přístroje, musíte hledat u jiné pojišťovny. Šnorchlování je kryto též v běžném cestovním pojištění: "Česká pojišťovna také pojistí sportovce, kteří se potápějí s lahví do hloubky 30 metrů, ale jejich pojištění už bude o něco dražší, protože je v jejich případě i vyšší míra rizika. Stejně tak pojistí ČP i rekreační potápěče, kteří se potápějí pod dohledem instruktora do max. hloubky 10 metrů, ti však budou mít pojistku levnější než sportovní potápěči, kteří se vydávají do větších hloubek," uvádí Václav Bálek, tiskový mluvčí České pojišťovny.



AXA

Pojišťovna AXA má potápění ve výlukách.

ČSOB Pojišťovna

ČSOB Pojišťovna ve standardním cestovním pojištění zahrnuje šnorchlování, které není třeba připojistit. Z přístrojového potápění pojistí jen sportovní potápění do 40 m, hlubší ponory řadí mezi nepojistitelné sporty. V rámci úrazového pojištění kryje jen šnorchlování.



Pojištění nebezpečných sportů si klient musí připlatit. Zatímco u standardního pojištění zaplatí za limit léčebných výloh v Evropě ve výši 1,5 mil. korun jen 17 korun (tarif Standard), za nebezpečné sporty zaplatí 106 korun za den pojištění. Limit 2,5 mil. korun ve světě pak stojí 60 korun na den u standardního pojištění a 342 korun na den pro nebezpečné sporty.

Česká podnikatelská pojišťovna

Renata Svobodová, tisková mluvčí ČPP, k našemu dotazu uvedla: "Potápění je standardně z pojištění vyloučeno, sjednání pojištění je možné pouze za individuálních podmínek, stanovená výše pojistného zohledňuje míru rizika tohoto druhu sportu."

Pojišťovna České spořitelny

Pojišťovny České spořitelny nabízí potápěčům pojištění úrazu a trvalé invalidity v rámci Flexibilního životního pojištění FLEXI nebo Investičního životního pojištění FLEXI INVEST2008. Limity pojištění mohou být poměrně vysoké - smrt úrazem až 10 mil. korun, trvalé následky až 2,5 mil. korun, plná invalidita až 4 mil. korun... Je to jen otázka ceny.

A jaká je cena?

Např. svobodný, zdravý muž věku 30 let, který si sjedná pojištění pro trvalé následky úrazu 300 000 korun, pro plnou invaliditu způsobenou úrazem také 300 000 korun, denní odškodné pro případ úrazu (minimální doba léčení 8 dnů) 250 korun a smrt 10 000 korun, zaplatí měsíčně 1 170 korun... Levné to tedy rozhodně není. Slabou útěchou může být v 60 letech výplata 5 070 korun (za předpokladu zhodnocení investiční části ve výši 3,5 %). Ano, i takto lze využívat investiční životní pojištění.

AEGON Pojišťovna

AEGON Pojišťovna nabízí pro potápěče pouze úrazové pojištění v rámci životního pojištění. Potápěč se ale nesmí potápět hlouběji než do 30 m. V ostatních případech je prozkoumán zdravotní stav a vyplněn dotazník o druhu potápění (šnorchlování, sportovní potápění, komerční potápění, vrakové potápění, potápění u útesů apod.). Následuje jednání o podmínkách pojištění na základě posouzení rizika zajišťovnou.

"Konkrétní sazby a limity se proto nedají jednoduše říct, protože každý případ řešíme individuálně na základě dotazníku a také podle toho, který produkt si klient chce sjednat," uvedla Ivana Křížová, specialistka na komunikaci AEGON.

Komerční pojišťovna

Komerční pojišťovna má pro úrazové připojištění potápění ve výlukách. U cestovního pojištění lze pojistit jako rizikový sport potápění do hloubky 30 m. Pojištění léčebných výloh pro oblast Evropy ve sportovním tarifu vychází na 100 korun na den s limitem plnění 1,25 mil. korun.

Victoria pojišťovna

Victoria pojišťovna nabízí jak úrazové pojištění/pojištění invalidity, tak cestovní pojištění, které kryje rizika potápění. Cestovní pojištění je v Evropě bez limitu za cenu 40 korun na den (vč. potápění), denní sazba ve světě činí 108 korun s limitem 1,5 mil. korun na léčebné výlohy. Na potápění nejsou kladena žádná další omezení.

Kooperativa, pojišťovna

V rámci univerzálního rizikového pojištění RUBIKON si může potápěč pojistit jak úraz, tak invaliditu. U trvalých následků lze sjednat progresivní plnění až na čtyřnásobek. Omezením je hloubka 40 m s certifikací přístrojového vybavení. U pojištění léčebných výloh k cestovnímu pojištění je limit 1,5 mil. korun nebo 3 mil. korun podle volby klienta. První varianta pro Evropu stojí 40 korun, druhá 60 korun na den. Smrt následkem úrazu s limitem 200 tis. korun a trvalé následky 400 tis. korun s tělesným poškozením způsobeným úrazem 50 tis. korun lze pojistit za 30 korun na den. Součástí je i pojištění odpovědnosti a zavazadel.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nabízí úrazové připojištění v rámci pojištění Rytmus. Pojištění invalidity pojišťovna nenabízí. Příplatek za rizikové sporty činí 100 % z běžného pojistného. Pojistné plnění nebude vyplaceno v případě, "kdy byla újma na zdraví způsobena při neoprávněném výkonu činnosti, při které je podle právních předpisů vyžadována zvláštní způsobilost nebo osvědčení". To může být limitující např. v případě, kdy se potápěč vlivem pojistné události ponoří hlouběji, než umožňuje jeho licence. U cestovního pojištění jsou též limitem licence potápěče.



Specializované pojištění?

Specializované pojištění potápěčů nabízí sdružení DAN (Divers Allert Network). Pro individuální členy - sportovní potápěče - nabízí tři základní pojistné plány. U všech jsou transport, hospitalizace, barokomora apod. bez limitu (jsou-li organizovány asistenční službou DAN; pokud ne, jsou roční limity 31 tis. eur pro základní pojištění a 62 tis. eur pro vyšší pojistky). Liší se především limity plnění v případě trvalé invalidity, které mohou být 10 tis. eur, 100 tis. eur nebo 200 tis. eur a v ceně jsou i další "služby" (např. pojištění odpovědnosti, poškození či zničení potápěčské výstroje při pojistné události apod.). Roční pojistné činí 68 eur, 139 eur, resp. 195 eur.

