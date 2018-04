V Česku se pracuje nejdéle z Evropy

Když Angličan, Švéd nebo Francouz odchází z práce domů, Čech má ještě napilno. Pracuje nejdéle ze všech Evropanů - až o čtyři hodiny týdně. Nejkratší dobu tráví v zaměstnání Nizozemci. Oproti Čechům o celých deset hodin méně.

Český národ je národem dříčů. Podle údajů Eurostatu má nejdelší pracovní týden v Evropské unii - v zaměstnání je týdně více než 42 hodin, čímž téměř o čtyři hodiny překračuje unijní průměr (necelých 38 hodin). Vypadá to, že se neumíme od práce odpoutat. Jako by se nám domů ze zaměstnání ani nechtělo. Jenže zdání klame.



Malý výkon na plný úvazek



V Nizozemsku lidé tráví v práci méně než 32 hodin týdně od té doby, co tam došlo k velkému rozšíření částečných úvazků. Ty se v Česku takřka nevyužívají. S tím souvisí i zdejší dlouhý pracovní týden. "Zaměstnavatelé jsou legislativou tlačeni do upřednostňování plných úvazků, kde navíc často dochází k přesčasům kvůli špatné organizaci práce," říká Danica Krauseová z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze.

K závěru, že slabší výkonnost dohánějí lidé v Česku délkou pracovní doby, došla ve svém průzkumu společnost Czipin & Proudfoot Consulting. Šetřením mezi stovkou firem s více než 500 zaměstnanci zjistila, že téměř třetinu času v práci nevyužijí. "Kdo podá výsledky v normální pracovní době, bývá bohužel často brán tak, že ji odbývá nebo má málo práce. Opticky pak pracovitost vypadá lépe, když je člověk viděn v práci do pozdních večerních hodin," míní konzultantka Lenka Hrbáčová z poradenské agentury PeopleComm.



Stát Odpracováno v % ČR 42,1 Maďarsko 40,8 Slovensko 40,6 Polsko 40,4 Slovinsko 40,3 Rakousko 40 Itálie 39 EU - průměr 37,7 Belgie 37,1 Francie 37 Irsko 36,7 Švédsko 35,6 Británie 35,2 Nizozemsko 31,6

Zdroj: Eurostat

Jsou Pražané workoholici?



Pražané jsou v práci každý týden 43,3 hodiny, naopak nejméně hodin v týdnu odpracují lidé v Moravskoslezském kraji (40,5 hodiny). Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu za první letošní čtvrtletí. Znamená to, že Pražané žijí svou prací více než zbytek republiky? Ne tak docela.

Na Moravě a ve Slezsku je silná koncentrace těžkého průmyslu, tedy i profesí s pevnou pracovní dobou. "V Praze je zase hodně míst s volnou pracovní dobou. Je zde také daleko více podnikatelů a centrál společností s manažery, kteří opravdu mají delší pracovní den," vysvětluje Lenka Hrbáčová. Ani manažeři však nemusí celý den sedět nad prací, zajdou si mezitím s klientem třeba na squash.

"Povaha mého zaměstnání mi umožňuje trávit určitou část pracovní doby mimo kancelář. Pracovní snídaně, obědy nebo večeře, návštěvy posilovny nejsou nijak výjimečné. Musím se prostě maximálně věnovat klientovi," popisuje svou práci Daniel Cahel z PR agentury MediaTrust. Pracovní týden pro něj představuje pravidelně více než 40 hodin, i když strávených příjemněji než sezením v kanceláři za počítačem. Ale je na tom stále lépe než třeba podnikatelé, kteří se svou rodinou kvůli obživě odpracují podle statistiky přes 48 hodin týdně.