V cizině plaťte jen levně a bezpečně

Kde vyměnit peníze nejvýhodněji?

V případě nákupu cizí měny platí zlaté pravidlo – vyměnit nutný obnos doma a případný nedostatek měny řešit použitím karty či dodatečnou výměnou. Ve valné většině zemí totiž s českými korunami ve směnárnách neuspějete, a tak byste museli měnit nejdříve v ČR koruny na univerzální eura či dolary a teprve poté směnit tuto měnu za místní. Tomuto postupu se ale stejně nevyhnete (pokud ovšem nemáte doma zbylé dolary či eura z poslední dovolené), jestliže jedete do zemí, jejichž měnu u nás nakoupíte stěží - například do Turecka.

Pokud potřebujete na svou dovolenou eura, dolary či jinou měnu, kterou lze u nás koupit, rozhodně je lepší využít služeb pouličních směnáren než bank. Banky totiž mívají horší kurzy a navíc si většinou účtují poplatky, které celou operaci zbytečně prodražují. Test směnáren vám napoví – klikněte ZDE. Pokud si chcete udělat obrázek o tom, za jakých podmínek budete měnit peníze v zahraničí, můžete zkusit vyhledat směnárny na internetu – například síť německých směnáren či podmínky anglických bank zde lze najít. Nepočítejte ovšem s příliš širokým výběrem. Také existují stránky, na nichž jsou poskytovány zevrubné informace o měnách jednotlivých zemí i akceptovatelnosti např. karet či šeků. Jednou z nich je http://www.columbusguides.com/. Lze využít i informací zastupitelství či turistických center.

Co dělat se zbylou hotovostí?



Hledáte aktuální valutové či devizové kurzy? Navštivte naši speciální sekci .

Pokud jste byli v zemi, která je zapojena do evropské měnové unie, nemusíte si se zbylými eury dělat starosti – určitě se vám ještě budou hodit. Případně je můžete vždy u nás vyměnit – samozřejmě pouze bankovky. To samé platí pro dolary, případně pro exotičtější měny, pokud do dané země jezdíte častěji. Jestliže jste ovšem například v Estonsku a víte, že se do této země pravděpodobně následujících deset let nevrátíte, je dobré všechny peníze (estonské koruny) utratit či vyměnit například na eura. Po návratu domů vám totiž za ně zřejmě nikdo koruny nedá.

Mám si s sebou vzít platební kartu? Jakou?

Jak jsme již zmínili v odpovědi na první otázku, je výhodné kombinovat nutný minimální obnos v hotovosti s použitím platební karty. Výběr z bankomatu se sice kvůli poplatkům příliš nevyplatí (nejčastěji platíte 100 korun plus půl procenta z vybírané částky), ovšem v případě nutnosti je karta prostředkem k získání potřebných peněz a vhodnou rezervou. Velmi výhodné jsou platby u obchodníků - jsou zcela zdarma a navíc je při nich použit devizový kurz, který bývá výhodnější než kurz valutový. O tom, jak je na tom daná země s bankomaty, se můžete informovat na stránkách společností: Visa, MasterCard.

Pokud ztratíte v zahraničí kartu, měli byste o tom okamžitě informovat banku a kartu zablokovat či nechat uvést na stoplist. Je proto vhodné poznamenat si před odjezdem číslo, na které lze ze zahraničí volat a ztrátu či krádež nahlásit. Pro tento případ se lze i pojistit. Také vám banka může do zahraničí zaslat náhradní hotovost či platební kartu, ovšem připravte se na to, že si za tuto službu pěkně připlatíte (například v ČSOB 3 až 4 tisíce – služba platí pouze u mezinárodních embosovaných karet)

Nejen proto je vhodné vzít si spíše embosovanou kartu. Hlavním důvodem, který hovoří pro reliéfní písmo, je totiž širší akceptovatelnost. Přestože v některých zemích nebudete mít s elektronickou kartou problém, jinde (Francie, Německo..) vám může být elektronická karta v obchodě k ničemu. Je lepší vzít si kartu Visa, či MasterCard? Akceptace obou typů karet je celkem vyrovnaná, ovšem může se lišit regionální pokrytí, zvláště v méně obvyklých turistických destinacích. Pokud tedy vlastníte karty obou asociací a chcete si být jisti možnou použitelností, je dobré vzít si obě.

Chcete vědět, jak dopadl test směnáren v tomto roce? Kdo je nejlevnější? Kdo nejdražší? Více ZDE.

Jak je to s cestovními šeky?

Jestliže jedete například do některé rozvojové země, kde platební kartou na většině míst zaplatíte pouze stěží, je dobré vrátit se k tradiční hotovosti či cestovním šekům. (Šeky lze ale samozřejmě použít i při cestách po Evropě či Americe). Jejich výhodou je stejně jako u karty dvojí možné použití (k výběru peněz i placení) a zejména vysoká míra bezpečnosti. Pokud šek ztratíte nebo vám bude ukraden, nebude bez vašeho podpisu proplacen a zpravidla do 24 hodin vám bude zdarma vydán nový. Stačí nahlásit sériová čísla ztracených šeků a šeky budou stoplistovány. Na rozdíl od karty ani nemůže být ohroženo vaše konto. Co za to? Nevýhodou cestovních šeků jsou s nimi spojené poplatky – v bankách, směnárnách i specializovaných společnostech za jejich nákup i prodej obyčejně zaplatíte kolem 1 % z hodnoty šeku (za prodej zaplatíte někde i 2 %). Pokud byste chtěli mít v šeku větší sumu, je lepší rozdělit ji do více šeků – tak, abyste neměli při placení v obchodech problém s tím, že vám obchodník odmítne zbylou hodnotu šeku vrátit. Češi si však podle všeho zatím na používání šeků příliš nezvykli.



Jak platíte v zahraničí vy? Využíváte výhradně hotovost, nebo i kartu, případně šeky? Jaké jsou vaše zkušenosti s jejich akceptací? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.