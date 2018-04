V cizině plaťte kartou, ušetříte

Na poplatcích nejvíce ušetříte, pokud na dovolené budete platit kartou. Ale ne ve všude to jde. Pokud jedete do vyspělých zemí, nemusíte se bát, platit s ní lze téměř všude. Míříte-li například do Afriky, na kartu nespoléhejte. vezměte si hotovost nebo raději šeky, které jsou bezpečnější.

Placení kartou v obchodech je výhodnější než výměna peněz v jakékoli směnárně či bance. „Neplatíte žádné poplatky, navíc vám banka přepočítá místní měnu na koruny ve výhodnějším kurzu,“ vysvětluje mluvčí Raiffeisenbank Tomáš Kofroň. Zároveň je to i bezpečnější. Pokud ztratíte hotovost, nezbude vám nic. Když ztratíte kartu, stačí ji zablokovat a o peníze nepřijdete.

Při výběru z bankomatu počítejte s poplatky

Vybírat malé částky z bankomatu se ale v zahraničí nevyplatí. Například nákup 20 eur v české směnárně vás přijde na 580 korun. Pokud si vyberete kartou Komerční banky z bankomatu v cizině stejných 20 eur, zaplatíte sice za směnu o čtyři koruny méně díky výhodnějšímu kurzu, ale kromě toho ještě povinnou stokorunu jako příplatek za výběr. Takže dáte celkem o 96 korun víc.

Rozdíl se srovná tepreve až u částky 350 eur, kdy ve směnárně zaplatíte 10 150 korun a při výběru z bankomatu vám banka odečte rovných deset tisíc korun. Poplatky se pohybují od 50 korun jako fixní částka, navíc ještě platíte určité procento z vybírané částky.

Některé banky si odečítají jen procenta z částky a nemají fixní poplatek. Nevýhodou však je, že mají stanovenu minimální částku, kterou za směnu dáte. Například u eBanky je to 1,5 procenta, minimálně však 140 korun. I při výběru z bankomatu můžete ušetřit, pokud použijete ten správný. Když si například s kartou České spořitelny vybíráte peníze z bankomatu finanční skupiny Erste Bank (nejčastěji jsou v Rakousku či Chorvatsku), zaplatíte jen 25 korun a půl procenta z vybírané částky. Na Slovensku mají výběr levnější u bankomatů ČSOB majitelé české karty ČSOB. Zaplatí jen šest korun a 1,5 procenta z částky, držitelé karty Poštovní spořitelny ještě o korunu méně.

Pozor také na to, jakou kartu vlastníte. Zda debetní, vydávanou k běžnému účtu, či kreditní. Za výběr kreditkou si většina bank účtuje ještě více. I ve střední Evropě se vám však může stát, že obchodník vaši kartu neuzná. Například v Rakousku nebo Německu se můžete setkat s obchody, které berou výhradně čipové karty Maestro. Ve Velké Británii musí u některých obchodníků majitelé karet MasterCard počítat s poplatkem až čtyři procenta z ceny nákupu, zatímco majitelů elektronové karty VISA se poplatky netýkají.

Do problémů se můžete dostat i s kartami American Expres, které jsou už podle svého názvu více rozšířeny v zámoří než ve střední Evropě. Pozor dejte na Kubě, s kartami většiny českých bank problémy mít nebudete, ale platební karty American Expres a karty banky Citibank vám odmítnou.

I šeky mohou být užitečné

S kartami neuspějete v rozvojových zemích, například ve střední Africe, kde je uznávají jen velké mezinárodní hotely, banky a restaurace nebo obchody na letišti. Chybějí tu i bankomaty, proto se do těchto zemí vyplatí cestovat s šeky, která vám v Česku vydá vaše banka.

Za ty musíte sice platit (většinou procento z částky, minimálně 30 až 150 korun a 10 korun za každý vydaný šek), ale určité výhody přece jen mají. Neexistují u nich limity na čerpání, mají neomezenou platnost, při ztrátě nebo krádeži je možné dostat od banky náhradní šeky bez poplatku kdekoliv na světě, většinou do druhého dne. Pro přepočet využívají banky stejně výhodný kurz jako při placení kartou.