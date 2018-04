V cizině se dá spojit hlídání dětí s výukou jazyků

Nejen v tuzemsku, ale také v zahraničí se dá pečovat o děti a tím si i přivydělat. Hodně této možnosti využívají dívky, které nesehnaly práci nebo se po maturitě nedostaly na vysokou školu a chtějí se vedle výdělku zdokonalit také v cizím jazyce. Zatímco v tuzemsku je hlídání dětí přístupné pro všechny generace, v zahraničí se o místa au pair mohou ucházet jen lidé do dvacet sedmi, výjimečně do třiceti pěti let. Jejich odměna není považována za mzdu, ale je brána jako kapesné - vedle ní mají dívky v rodině, kde hlídají, zdarma ubytování a stravování. Podmínky pro au pair se v jednotlivých zemích liší - nestejný je počet hodin volna, různí se i výše kapesného a charakter práce, kterou dívky v rodině vykonávají. Jejich odměna se ve Velké Británii pohybuje od 35 do 50 liber za týden, v USA nesmí být nižší než 139 dolarů týdně a v Německu se pohybuje okolo 100 marek týdně. Pobytu v cizině ale předchází také výdaje. Kromě dopravy musí dívky zaplatit také provizi pro zprostředkovatelskou agenturu. Ta se pohybuje od tisíce do tří tisíc korun, další finance spolkne vízum. V e Francii ještě rodiny obvykle požadují, aby pečovatelka navštěvovala jazykový kurs. Další vydání jsou spojena ještě se zdravotním a sociálním pojištěním. V řadě rodin je sice zajišťuje hostitelská rodina nebo zprostředkovatelská agentura, ale někdy není dostatečné a nevztahuje se ani na cestu do místa pobytu. Když je pobyt v cizině plánován na delší dobu než půl roku, je dobré odhlásit v tuzemsku zdravotní pojištění. Při opětovném přihlášení je potřeba mít doklad o pojištění v cizině, jinak by pojišťovna mohla požadovat zaplacení penále. S daněmi si au pair starosti dělat nemusejí - jejich odměna je považována za kapesné, a to žádnému zdanění doma ani v cizině nepodléhá.