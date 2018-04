V devadesáti letech se stal úředník Josef Maška novopečeným penzistou

Úředník Josef Maška z České správy sociálního zabezpečení jde poprvé do penze. To by nebylo nic neobvyklého. Jenže úředníkovi je 90 let a v úřadě strávil neuvěřitelných šedesát dva let. A kdyby úřad nepropouštěl, 3. ledna by opět přišel do práce.