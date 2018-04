V domácí kanceláři v pyžamu? Rozhodně ne, říká psycholožka

Pro koho se práce z domova hodí, kdo by na ni měl zapomenout?

Lidé, kteří dobře zvládají organizaci sebe samých, z ní mohou hodně vytěžit. Práce z domova vyžaduje především velkou sebekázeň spolu s vysokou mírou motivace, neboť domácí prostředí svádí k jiným činnostem, než jsou pracovní povinnosti. Na druhou stranu přináší určitou volnost, kterou si ale nelze vysvětlovat tak, že práci neudělám. Z hlediska typu osobnosti bych řekla, že je nevhodná především pro lidi, kteří mají vysokou potřebu komunikace, sociální interakce – prostě chtějí být mezi lidmi, být jimi obklopeni, nesnesou být sami.

Jak si domácí kancelář zorganizovat?

Ideální je, pokud pro pracovní stůl a skříň na šanony a jiné pracovní věci najdeme samostatnou místnost nebo alespoň málo frekventované místo v bytě. To je první předpoklad pro to, aby práce z domova nepůsobila na zbytek rodiny rušivě. Z těchto důvodů lidé často dávají své pracovní stoly do ložnic. Pak je však velmi důležité najít takový mechanismus, aby se uměli od práce i večer odpoutat a naučili se v klidu usínat. A to i přesto, že je v jejich blízkosti pracovní stůl se spoustou povinností, což u některých lidí vyvolává nepříjemné pocity, nemohou usnout a raději se zvednou a jdou práci dodělat.

Optimální je, pokud je možné mít osamocenou malou místnost s dveřmi, aby noční práce třeba na počítači nerušila ostatní členy domácnosti. Snaha po oddělení domácí kanceláře má hned několik důvodů: příchodem do jiné místnosti, která je vyhraněna pouze práci, se člověk lépe naladí na pracovní činnosti, oddělení napomáhá i zlepšení koncentrace. Takové místo snáze opouštíme, i když na stole zůstává rozdělaná práce, což usnadňuje její pokračování.

A když nemůžu mít samostatnou místnost?

Pak je výhodné najít co nejméně frekventované místo v domácnosti tak, aby pracující nerušil. Pracovní místo je dobré jakkoli opticky oddělit od běžného života, v praxi to znamená, že pracovní kout se snažíme maskovat například květinovou stěnou, prostorově vzdušnou knihovnou, někde pomůže paraván, jinde žaluzie nebo posuvné japonské stěny. Když člověk v tomto místě pracuje, tak se více koncentruje na práci a nerozptyluje se například pohledem do pokoje či na televizi.

Je potřeba pracovat ve stejném rytmu, jako když se dochází do kanceláře?

Je určitě dobré i doma dodržovat osmihodinovou pracovní dobu, ale její rozložení je individuální s tím, že denní objem práce je dobré stanovit předem a také udělat. Jestli brzy ráno nebo pozdě večer, to je na každém. Zcela určitě doporučuji dodržovat polední pauzy s možností občerstvit se doma, ale na druhé straně jít do restaurace je někdy za celý den jediná možnost komunikace, a navíc příležitost se projít.

Může se home office negativně podepsat na partnerských vztazích?

Ano, může, především když nejsou dostatečně oddělené pracovní kouty od prostor, kde rodina tráví hodně času. Pak ostatní členy rodiny pochopitelně může rušit časté vyzvánění telefonů nebo nelibě nesou neochotu pracovníka povídat si s nimi, když on "je ještě v práci". Někdy je také velmi těžké odmítat komunikaci s dětmi, na které se většinou každý rodič velmi těší.

VIZITKA Ivy Moravcové Vystudovala psychologii na Univerzitě Karlově. Působila jako manažerka v několika společnostech. Dlouhodobě se zabývá problematikou psychologie práce a také koučováním. Pracuje jako konzultantka a externě vyučuje na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních věd Českého vysokého učení technického.

A v čem má práce z domova na rodinu pozitivní vliv?

Když se s prací z domova člověk naučí dobře zacházet, má velké výhody. Šikovní udělají v rámci přestávek drobné práce, které by na ně jinak čekaly po návratu ze zaměstnání večer, jiní stihnou během přestávky procházku nebo za půlhodinu třeba sérii posilovacích cviků, bez větších stresů si lze objednat opraváře nebo zařídit nákupy a služby, které tomu, kdo je dělá až po skončení "běžné práce", zaberou dvakrát více času, protože v odpoledních hodinách je v ulicích, úřadech i obchodech více lidí.

Je možné také činnosti otočit a ušetřit: například jít do fitka, bazénu na masáž nebo k holiči dopoledne a mnohdy za zvýhodněné ceny. Některým rodinám tak odpadne placení za odpolední hlídání dětí, částečně se dá ušetřit i na obědech, které většinou konzumujeme doma a lze jenom o den dříve navařit o jednu porci jídla více. Je taky snadnější zvládnout práci, když člověku není úplně dobře.

Má se člověk chovat i v domácí kanceláři tak, jako když je v zaměstnání? Tedy třeba se i obléci, jako když jde do práce?

Pro většinu obvyklých pracovních dnů bych se přikláněla k tomu, aby součástí naladění na práci bylo i jiné ustrojení než je běžný domácí oblek, jako jsou například tepláky apod. Neznamená to však, že by člověk měl sedět doma v saku a s vázankou, ale je potřeba si uvědomovat, že je důležité i pro mentální svěžest denně o sebe řádně pečovat, pěkně se učesat, případně i lehce nalíčit a obléct se do kalhot a svetříku nebo košile a vesty.

To, že se lidé ustrojí jinak než po domácku, podporuje i jejich myšlenky směrem k pracovním aktivitám. Člověk, který se ani nepřevlékne z pyžama a ihned z postele jde rovnou k pracovnímu stolu, má totiž velmi jednoduchou a krátkou cestu zpět do postele – nemusí se vůbec převlékat a to je hodně zrádné.

Může být člověk pracující doma výkonnější než ten, co pracuje mimo domov?

Obecně práce z domova přináší svobodu, se kterou stále někteří neumějí správně zacházet. Může se ale klidně stát, že lidé pracující z domova budou výkonnější, a to často v takových případech, kdy člověk zaměstnanec má v domácí kanceláři mnohem klidnější prostředí než například ve velkých "open space" prostorech nebo tam, kde jsou lidé vytíženi nerovnoměrně či je často ruší příchozí návštěvy a telefonické hovory okolních zaměstnanců.