V evropském souboji vítězí hotovost, platby kartami jsou v těsném závěsu

Poláci rádi nakupují

Na jaře letošního roku vyzpovídala společnost MasterCard zhruba tři tisíce lidí z pěti států Evropské unie. Mapovala při tom zvyklosti Evropanů ve využívání platebních karet a platbách v hotovosti.

Každá sledovaná evropská země nabídla velmi odlišné vzorce nakupování a následného placení.

Například zatímco průměrný Evropan v měsíci provede 34 nákupů, průměrný Polák nakoupí dvaačtyřicetkrát. Přitom více než polovina všech nákupů Poláků je nižší než deset eur (zhruba 250 korun).

Čtyři pětiny nákupů v obchodech jsou v hotovosti

I přesto, že počet transakcí zaplacených v obchodech bezhotovostně, tedy platebními kartami, každým rokem stoupá, zákazníci mnohem častěji volí hotovost.

"Čtyři pětiny maloobchodních transakcí stále probíhají v hotovosti," potvrzuje Luke Olbrich z MasterCard Europe. Přitom hotovostní platby vyjdou každého Evropana ročně v průměru na 130 eur (více než tři tisíce korun). Do této částky jsou zahrnuty nejen poplatky za výběry z bankomatů, ale i např. náklady obchodníků na manipulaci s hotovostí, které promítnou do cen zboží, nebo náklady na výrobu bankovek a mincí.

Italové platí v hotovosti, Švédové kartami

Ze sledovaných zemí bezkonkurenčně vedou Italové, tři čtvrtiny z nich platí v obchodech hotovými penězi. Následují je Němci a Poláci, kde prakticky shodně sedm lidí z deseti sáhne při placení po bankovkách a mincích.

Naopak Nizozemci nezaplatí hotově ani polovinu nákupů a pouze tři z deseti Švédů dají hotovosti přednost před platební kartou.

Britové používají hotovost především v místech, kde zatím nemají možnost zaplatit kartou - v taxíku, u parkovacích automatů, v trafice nebo v baru.

Němci neradi vybírají z bankomatu

Němečtí spotřebitelé vyšli z průzkumu jako lidé, kteří mají rádi naditou peněženku. Potřebují mít u sebe k dispozici minimálně 91 eur (zhruba 2 200 korun). S výší hotovosti souvisí i jejich frekvence návštěv u bankomatu. Každý měsíc z něj vyberou v průměru ani ne třikrát (2,8). Ze sledovaných zemí se v počtu výběrů z bankomatu umístili na posledním místě.

Na špici jsou Poláci. Ti bankomat za měsíc navštíví průměrně více než pětkrát (5,3). S počtem výběrů souvisí i výše vybírané částky. Je mnohem nižší než v případě Němců. Poláci u sebe nosí hotovost pohybující se mezi 16 až 26 eury (zhruba 400 až 650 korun).

Češi stále častěji nakupují bezhotovostně

Podle statistik zveřejněných na serveru www.bankovnikarty.cz je v oběhu takový počet platebních karet, že majitelem alespoň jedné z nich by mohl být snad kromě malých dětí téměř každý Čech (k 30. červnu to bylo 8 837 899 platebních karet). To potvrzují i údaje, které nám poskytly některé banky. Například Česká spořitelna, největší vydavatel platebních karet, měla k 30. červnu 2010 vydaných přibližně 3,23 milionu aktivních karet. ČSOB společně s Poštovní spořitelnou udává dva miliony karet a další z bank s rozsáhlou klientelou, Komerční banka, má aktivních 1,663 milionu karet.

Jak využívají češi platby kartami Banka platby kartami v obchodech výběry z bankomatů platby kartou na internetu Česká spořitelna 46 % 53 % 1 % ČSOB a Poštovní spořitelna 57 % 40 % 3 % LBBW Bank 60 - 65 % 35 - 40 % 3,5 - 4 % (1) mBank 67 % 27 % 6 % Volksbank 55 % 40 % 5 % Zdroj: banky

Poznámky: banky, které byly ochotny údaje poskytnout, určily poměr transakcí platebními kartami vůči sobě navzájem; (1) z celkového množství plateb

Spotřebitelé v Česku sice do evropské studie MasterCard zahrnuti nebyli, ale podle dostupných údajů jsou i u nich patrné posuny ve využívání bezhotovostních plateb, i když stále ještě vede hotovost. Například zákazníci v hypermarketech a obchodních domech Tesco zaplatí hotově kolem 68 procent transakcí.

I Češi stále častěji platí svou útratu v obchodech pomocí platebních karet. V meziročním srovnání jejich prostřednictvím zaplatili o 15 procent víc nákupů. To potvrzuje i Eva Karasová ze společnosti Tesco Stores ČR: "Počet plateb prostřednictvím platebních karet vzrostl meziročně o zhruba dvě procenta."