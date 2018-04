V hádce o peníze nikdy neříkejte: "Za cos to zase utratila?"

Jakýkoli model rodinného hospodaření může dobře fungovat, když to oběma vyhovuje. Jestli je však manžel přesvědčen, že rodinnou pokladnu by měl řídit on (vždyť do ní víc přináší), a žena se chce o všem demokraticky domlouvat, může to být docela jiskrná situace.

Aby hádka o peníze nebyla jen ventilem vzteku, ale pomohla situaci řešit, měli byste se řídit několika jednoduchými pravidly.

Vyberte si místo a čas

Zatmělo se vám před očima, když manžel láskyplně vybalil krabičku s jedinečným modelem vláčku (alespoň za tři tisíce). A vy nemáte na zálohu na školu v přírodě. Nejraději byste ten model rozdupala. Ale za chvíli má na návštěvu přijít tchyně. Hádky před obecenstvem jsou spíš divadlo než hledání řešení.

Jak na to: Vyberte si chvíli, kdy bude alespoň hodinu klid. A vypněte mobil.

Řekněte, co chcete a co cítíte

Nezačínejte křikem, vyčítavými pohledy a nenavozujte ani tichou domácnost. Partner nemůže číst vaše myšlenky, a tak si nedomyslí, co vás tíží.

Co říct: Myslím, že ten vláček je trochu přepych. Já mám teď problém se zaplacením školy v přírodě pro Petříka a tyhle peníze budou chybět. Bojím se, zda to zvládneme. Chtěla bych, abychom si o takových výdajích říkali předem.

zakázané věty pro muže Za cos to zase utratila?

Ty už zase nemáš peníze?

Stovka na týden ti musí stačit.

Tady v tom domě ti nepatří ani hřebík!

Máma měla míň a vždycky s penězi vyšla.

Vyúčtuješ mi to do posledního halíře!

Nezobecňujte, nevyčítejte

Řešte konkrétní situaci. To, co vás aktuálně rozčililo. A nikdy se nesnažte z partnera udělat příčinu všeho zla a bídy v rodině.

Co říct: I když to byla výhodná koupě, zdá se mi, žes přestřelil (místo: Ty myslíš vždycky jen na sebe a na svoji zábavu...).

Pojď se domluvit, že budeme mít každý nějaké kapesné a neutratíme pro sebe víc (místo: Kolikrát už jsem ti říkala, že na ty blbý vláčky nemáme peníze!).

Neodvolávejte se na druhé

Říkejte své názory, neschovávejte se za druhé, hlavně ne za ty, které partner tak úplně nemusí (vaši rodiče, kamarádky, expartner).

Co nikdy neříkat: Gábina říkala, že by se s tebou rozvedla, kdybys jí tohle dělal. Karel takový nebyl, dával mi všechny peníze a pro sebe si nekoupil nic.

Neužívejte přesilovku

Jste-li silnější než partnerka, nezneužívejte toho. Byť jen náznaky násilí jsou přísně zakázány.

Co nikdy neříkat: Zmlkni už, nebo ti jednu natáhnu.

Nepoužívejte podpásovky

Nechte na pokoji to, co má partner rád a nesouvisí to s problémem. Neubližujte poukazováním na něco, s čím nic nenadělá.

Co nikdy neříkat: Jsi stejný jako tvůj táta, ten taky nikdy na rodinu nepomyslel.

zakázané věty pro ženy Prostě nás neuživíš!

Nerozumíš tomu, nevíš, kolik co stojí.

No hlavně, že máme novou vrtačku!

Kdybys vydělával víc, mohli bychom…

Klára jede k moři, to víš, ten její vydělá peněz dost…

Buďte připraveni ke smíru

Naslouchejte partnerovi. Hledejte řešení, a když je to třeba, přistupte na kompromis.

Co říct: Myslíš, že by to takhle šlo? Mohli bychom si nechávat třeba každý tisícovku pro sebe.

Nenechte věc plavat

Když nedospějete k závěru a diskuse už se vleče, nebo partner nechce téma řešit, řekněte mu, že to není konec.

Co říct: Teď už toho necháme, ale ráda bych to vyřešila s tím kapesným. Pořád mi to leží v hlavě.