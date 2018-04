V investičním testu pošty vesměs propadly

Na co byste se neměli zapomenout zeptat při investování:

Proč bych měl investovat právě do tohoto produktu?

Jaké jsou výhody a nevýhody?

Jaká jsou s touto investicí spojena rizika?

Jde o domácí nebo zahraniční podílový fond?

Jaký je to fond, do jakých aktiv nejvíce investuje?

Jaké jsou s investicí spojeny poplatky (vstupní, výstupní, za správu)?

Za jakou cenu nakoupím? (Ze kterého dne?)

Potřebuji účet ve Středisku pro cenné papíry?

Jaké mohu očekávat výnosy, můžu být někdy ve ztrátě?

Kde najdu informace o aktuální hodnotě nebo cenách?

Jak je to s daněmi, platím nějaké daně z výnosu?