V Irsku se musíte snažit. Tak jako všude

První kroky v Irsku vedly na sociálku a úřad práce



Co by měl zájemce o práci v Dublinu a Irsku vůbec udělat? Nejprve navštívit sociální úřad, Social Welfare Office. Tady bude zájemci o práci, který však musí být přihlášen na trvalé adrese v Irsku, přiděleno na základě pasu občana státu EU osobní číslo nutné k tomu, abyste vůbec mohli začít pracovat. Zájemce o práci může navštívit úřad práce nebo se snažit sám kontaktovat nějakého zaměstnavatele.

Na úřadu práce stejně jako každý irský občan v podobné situaci obdržíte příslušný dotazník, který je vlastně dokumentem pro registraci uchazeče. Vedle údajů, jako jsou jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, samozřejmě toho irského, osobní číslo a telefon zahrnuje i detailně zaměřené otázky na vzdělání všech stupňů včetně jazykových znalostí. Pak musíte uvést tři zaměstnání dle vlastního výběru, kterými jste prošli a přikládáte jim důležitost, a tak dále.



Vyberte si: řidič, nebo skladník?



Pro cizince nejsou v Dublinu pracovní možnosti příliš optimistické. A na irském venkově to není lepší. Časy, kdy mohl cizinec získat kvalifikovanou práci, jsou, zdá se, již téměř pryč. Kvalifikovaná místa jsou pochopitelně přednostně zaplňována irskými občany. Pokud nejste génius, špička v oboru, absolvent některé z irských univerzit nebo již nějaký čas nespolupracujete s irskou firmou, zbývají na cizince především manuální a nekvalifikované práce. Nejen že za ně nejsou příliš vysoké výdělky, ale český uchazeč o práci by si měl před odjezdem do Irska uvědomit i to, že pracovní kontrakt nemusí být vůbec na dobu neurčitou, ale třeba jen na několik měsíců či jenom na několik týdnů. A že jej zaměstnavatel může také předčasně ukončit.

Jaké profese jsou v evropě žádané? Čtěte ZDE.

Na úřadu práce jsem si mohl vybrat mezi místem nekvalifikovaného stavebního dělníka, řidiče a skladníka obsluhujícího také vysokozdvižný vozík. Práce skladníka byla výhradně přes noc za sedm eur na hodinu, což je odměna u těchto nekvalifikovaných míst celkem běžná. Řidič či hlídač to mohou dotáhnout na 10 i více eur, podle typu práce.Když se vezmou v úvahu možné finanční bonusy, ale také celkové srážky ze mzdy, které se u kategorií řidičů či hlídačů pohybují v průměru kolem 25 procent, vyjde čistý měsíční výdělek v rozpětí 1000 až 1350 eur.

Přitom například v restauraci za hlavní chod oběda zaplatíte 10-20 eur, čtvrtlitr minerálky k tomu 1,50-2,50 eura, za polévku nejméně 3-3,5 eura, za pintu piva 3,5-4,5 eura. Za samostatné bydlení s vlastním sprchovým koutem a toaletou dáte tak 500 eur měsíčně i více. Bydlení s dalšími třeba deseti lidmi pohromadě se dá najít za cca 200 eur měsíčně. Za měsíční jízdenku na autobusy městské dopravy, která se určitě vyplatí, dáte 70 eur. Nesmí se zapomínat ani na výdaje za různé nutné služby, za případnou návštěvu lékaře a podobně.

Kdo tedy očekává, že v Irsku snadno přijde k bohatství, a přitom bude vykonávat nekvalifikovanou práci, bude asi velmi zklamán.



Autor pobýval v Irsku