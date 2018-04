V komoditním byznysu obchodujte nejprve nanečisto

Je obchodování na komoditních trzích rizikové?

Ano, je a člověk v trzích může ztratit všechny své peníze. Stejně jako v jakémkoliv jiném byznysu na světě. Nikde nepadají peníze samy od sebe. Kde je šance na vysoký zisk, musí být i adekvátní risk. Výhoda je, že můžeme náš risk do jisté míry kontrolovat. Např. používáním stop-lossu, adekvátním money-managementem apod.

Mohu obchodovat komodity, i když jsem nestudoval VŠ a nemám žádné ekonomické vzdělání?

Rozhodně ano. Komoditní obchodování je zde naprosto pro každého. Věk, vzdělání ani společenské postavení nehrají roli.

Musím už mít nějaké zkušenosti např. s obchodováním akcií, abych mohl obchodovat komodity?

Nikoliv. Akciové obchodování je trochu odlišné. Nepotřebujete žádné zkušenosti z akciového obchodování, abyste mohli začít obchodovat komodity.

Je obchodování na komoditních trzích rizikovější než obchodování na akciových trzích?

Dovolte mi odpovědět dotazem: Jaký je rozdíl mezi 200 USD ztracenými v akciích a 200 USD ztracenými v komoditách? Z pohledu výše ztracené částky naprosto žádný. V obou trzích můžete ztratit. Pouze v akciích většinou pomaleji. Na druhou stranu, v akciích i mnohem pomaleji získáte.

Obchodování na komoditních trzích není rizikovější, pouze je určené pro agresivnější povahy, které však i hledají adekvátní zhodnocení svých peněz. Nicméně do skutečného obchodování "naostro“ by se lidé měli pouštět až poté, co trénují své strategie dlouho na papíře a jsou si jisti tím, co dělají. Neinformovaní lidé mohou v komoditních trzích ztratit své peníze velmi rychle, v tomto směru jsou komodity velmi riskantní.

Proč jsem o možnosti obchodovat na komoditních trzích doposud neslyšel?

Ve střední Evropě bohužel neexistuje o možnosti tohoto byznysu přílišná informovanost. Daleko jiná situace je v USA, kde se komoditní obchodování v posledních letech dostává více a více do popředí a pomalu tak v mnoha případech i předbíhá obchodování akciové.

S jakou částkou mohu začít komodity obchodovat?

Začít se dá už i s 1 000 USD. Důrazně však doporučujeme nezačínat s částkou nižší než 5 000–10 000 USD.

Jaké trhy byste doporučili nováčkům?

Trhy nepříliš volatilní, s rozumným marginem a dostatečnou likviditou. Např. cukr (Sugar#11), kukuřici (Corn) nebo i trh mini-S&P (zejména pro intradenní obchodování). Rozhodně všem nováčkům doporučujeme držet se dál od veškerých energetických trhů a od trhů s velmi nízkou likviditou, jako např. stavební dříví (Lumber).

Kde najdu grafy komodit?

Různé typy a zdroje naleznete na stránkách www.financnik.cz.

Jak byste nováčkům doporučili začít?

Vybrat si maximálně 3 trhy, které budete sledovat, vybrat si maximálně 3 strategie, které budete testovat, a několik měsíců nebo klidně i let obchodovat na papíře a testovat strategii a různé přístupy na historických grafech. A nadále se vzdělávat a studovat. Na komoditní obchodování je třeba hledět jako na jakoukoliv jinou profesi. I chirurg musí nejprve řadu let studovat, sledovat mnoho operací a mnoho jich zkoušet "nanečisto“, než udělá svůj první "ostrý řez“ a stane se z něho profesionál. V komoditním obchodování je třeba postupovat stejným způsobem.

Co je to paper-trading?

Největší výhoda komoditního byznysu. Výhoda, kterou v žádném jiném podnikání na světě nedostanete. Možnost vyzkoušet si vše nanečisto! Paper-trading znamená, že obchodujete pouze s fiktivními penězi, že obchodujete "jenom jako“. Můžete tak trénovat po mnoho měsíců, zcela otestovat a vypilovat svoji obchodní strategii a získat nejprve potřebné dovednosti a sebedůvěru, než se pustíte do obchodování naostro.

Kolik bych měl riskovat na 1 obchod?

Nikdy více než 3–5 % svého účtu.

S jakou strategií doporučujete začít?

Doporučujeme začít důkladným studiem tak elementárních záležitostí, jako jsou dvojitý vrchol/dvojité dno a supporty a resistance. Začnete důkladně studovat mnoho a mnoho grafů a začnete experimentovat s nejrůznějšími metodami posouvání stop-lossu, a tak i ochrany nakumulovaného profitu. Začnete přemýšlet, jak – pokud se dostanete do ziskového obchodu – vystoupit s co nejvyšším profitem. Zapojte vlastní hlavu a kreativní potenciál. Uvidíte, že již brzy začnete vidět neviděné.

Existují v ČR nějaké kurzy, kde se mohu v oblasti komoditního obchodování dále vzdělávat?

Ano, existují. Více na serveru www.financnik.cz.

Za jak dlouho mám šanci začít v komoditních trzích stabilně a dlouhodobě vydělávat?

Nejprve je třeba skutečně věnovat studiu trhů dostatek času, vůle a píle. Pokud najdete vlastní strategii, která vám dlouhodobě v paper-tradingu a na základě testování na historických grafech funguje, a máte již dostatečnou sebedůvěru, pak můžete začít zkusit obchodovat naostro.

Od toho momentu začnete bojovat s dalším faktorem – psychologií obchodování. Pokud i tento faktor překonáte, jste na dobré cestě. Obecně se říká, že kdo přežije první rok obchodování s výsledkem plus minus na nule, ten má již slušnou šanci začít se ubírat cestou finančního úspěchu.

Co je pravdy na tom, že někteří lidé ztratili v komoditách celé jmění?

Totéž, co na tom, že mnoho lidí ztratilo své jmění i v jiných sférách podnikání. Pokud nejsme rozvážní a rozumní, můžeme přijít o veškerý majetek v jakémkoliv byznysu.

I v komoditách existují podobné "horror-story“. Lidé, kteří zažijí v komoditách zničující ztráty, často obchodují jako hazardéři, bez stop-lossu, bez strategie, bez money-managementu. S takovým přístupem se nic jiného očekávat nedá.

Zejména v komoditním byznysu je třeba maximální ostražitost. Nikdy se nepouštějte do obchodů, jejichž podstatě plně nerozumíte. Nikdy neobchodujte bez důkladně otestované strategie a bez stop-lossu. Komoditní byznysy jsou díky popisovanému pákovému efektu riskantní a dokážou nabídnout jak rychlé zisky, tak rychlé ztráty.