V kostce: Penzijní připojištění

Penzijní připojištění představuje relativně výhodnou formu dlouhodobého a bezpečného spoření, zvláště pokud nemáte dlouho do důchodového věku. Vzhledem k daňovým výhodám a příspěvku zaměstnavatele je však zajímavé i pro mladší klienty.

Penzijní připojištění je založeno na pravidelných měsíčních, čtvrtletních či ročních úložkách (minimálně 100 Kč měsíčně, maximum není omezeno). K těmto pravidelným úložkám dostanete státní příspěvek ve výši 50 až 150 Kč. Mezi další výhody penzijního připojištění patří daňové úlevy a možnost získat daňově zvýhodněný příspěvek na penzijní připojištění i od zaměstnavatele. Kompletní přehled výhod penzijního připojištění najdete zde. Na druhou stranu existují některé nevýhody jako je např. dlouhý časový horizont či nízké zhodnocování prostředků fondem (kvůli vysokým nákladům). Nevýhody penzijního připojištění najdete zde.

Vaše úložky, příspěvky státu a případně i zaměstnavatele jsou penzijním fondem investovány a průběžně zhodnocovány. Penzijní fondy jsou ze zákona povinny připsat klientům 85 – 95% ze zisku dosaženého za minulý rok (5% se povinně odvádí do rezervního fondu a o 10% rozhodne valná hromada). Výhodou je, že případnou ztrátu fondu nesou pouze jeho akcionáři, tzn. že se nepřipisuje klientům fond. Spoření s fondem, pokud ho vlastní solidní a finančně silná instituce, je tedy velmi bezpečné. Pro další zvýšení bezpečnosti úspor jsou penzijní fondy kontrolovány ministerstvem financí, Komisí pro cenné papíry a depozitářem.

Pro obdržení všech zhodnocených státních příspěvků musíte spořit minimálně 5 let a dosáhnout věku 60 let nebo získat nárok na státní starobní důchod (dle starých podmínek stačilo spořit pouze 1 rok a dosáhnout věku 50-ti let). Své úspory si můžete vyzvednout jednorázově nebo formou doživotní penze (viz Výběr peněz). Ke svým penězům se v případě naléhavé potřeby můžete dostat již po jednom roce spoření, když požádáte o vyplacení odbytného (viz Výběr peněz). V tomto případě ovšem nedostanete státní příspěvky a jejich zhodnocení. Navíc se výnosy a příspěvek zaměstnavatele daní zvýšenou sazbou ve výši 25%.