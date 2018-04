V lednu jsou levnější i letní dovolené

Například cestovní kancelář Firo Tour poskytuje slevu 7 procent u pobytových zájezdů rezervovaných do 10. 2. a 6 procent u poznávacích zájezdů objednaných do stejného data. Kdo si stejné zájezdy objedná do konce března, získá slevu čtyři, respektive tři procenta.

Klient Čedoku může získat u vybraných letních zájezdů slevy až 13 procent jako odměnu za včasné rozhodnutí, pokud zaplatí zálohu na zájezd do konce ledna. Sleva se vztahuje na speciálně označené zájezdy a počítá se ze složené zálohy.