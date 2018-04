V lednu se dá nakoupit i za polovic

Zprava, zleva, všude sleva, může si říct každý, kdo brouzdá ulicemi a shání vánoční dárky. Obchodníci vsadili vedle tradičních trumfů, jako je nákup na splátky bez navýšení či dárky k větším nákupům, letos prvně také na slevy. Ujišťují však, že po Novém roce dojde na další masivní výprodeje. Ty začnou tradičně v prvních lednových dnech a postihnou nejvíce oblečení, obuv, nábytek, sportovní a kutilské potřeby a elektroniku.

Podstatné snížení cen bude zejména u oblečení. „V lednu, hned po ukončení vánočního prodeje, zahájíme jeden ze dvou hlavních výprodejů v roce. Bude se týkat veškerého zboží z kolekce podzim/zima a ceny budou v první fázi až o padesát procent nižší, v dalších fázích výprodejů ještě výraznější,“ uvádí obchodní ředitel společnosti Marks and Spencer Dušan Mrozek. Podle něj začnou výprodeje ve stejném období jako ve Velké Británii. „Počátkem roku plánujeme výrazné slevy sezonního zboží, textilu, hraček a sportovních potřeb,“ potvrzuje také tisková mluvčí Carrefouru Jana Havlíčková.

Získat však od dalších obchodníků s textilem a obuví konkrétní informace o tom, zda a především v jaké výši budou zlevňovat, je před Vánocemi nadlidský výkon. Většina z nich totiž zarytě mlčí, aby od nákupů ještě v tomto roce neodradila zákazníky. „Slevy budou. V jakém rozsahu, to vám nepovím. O tom, co bude, nás informuje marketingové oddělení až v lednu,“ říká zaměstnanec prodejny s obuví Baťa. Právě u oblečení a obuvi se vyplatí neváhat s nákupem, ceny sice často padají dolů postupně, s tím se ale zároveň tenčí zásoby vyprodávaného zboží. Nakonec výprodeje je sice zboží „za babku“, ale k mání jsou už jen okrajové velikosti. Jaká je záruka zlevněného zboží Zboží nabízené ve výprodejích by nemělo být kazové, pokud vadu má, musí na ni být zákazník upozorněn a nelze ji později reklamovat. Pokud se nejedná o poškozené či vadné zboží, platí pro ně běžná záruka, na zjištěné vady lze uplatnit reklamaci. I ke zlevněnému výrobku musí vydat prodejce záruční list.

Na hodně výhodné nákupy se mohou těšit zájemci o nábytek. „Se slevami začínáme první den v novém roce ve 12 hodin. Každý obchodní dům v republice bude zlevňovat něco jiného, podle toho, jaká část nábytku na skladě zrovna přebývá. Snížení cen postihne nábytek i bytové doplňky, slevy přitom dosáhnou až 50 procent,“ uvádí Ivana Hrdličková z IKEA.

Určitě zlevní i elektronika a sportovní zboží, poklesy cen se budou týkat především lyží, snowboardů, zimního oblečení a obuvi. K drastickým výprodejům však zřejmě nedojde - obchody s elektronikou totiž prostřednictvím různých akcí zlevňují během celého roku, slevy sportovního zboží v nebývalém rozsahu už před Vánocemi má na svědomí příchod další konkurence na tuzemský trh. „Myslím si, že v lednu se nějak výrazně nezlevní. Slevy jsou už teď, kdy je největší nákupní horečka. Skoro každý týden se snižují ceny toho, co nejvíce frčí. Je ale pravděpodobné, že se po Novém roce výrazně zlevní sezonní zboží," informuje pracovník Gigasportu.

Novoroční slevy, jejichž výši určí sám zákazník, plánují opět v Mountfieldu. „Ve všech prodejnách se 13. ledna roztočí Kolo štěstí, výše slevy záleží na tom, na jakém políčku se kolo zastaví, maximální sleva je 200 procent. Například když koupí zákazník sekačku za devět tisíc korun a na kole mu padne pole Double, má zadarmo sekačku a k tomu dostane dalších 9000 v hotovosti,“ vysvětluje Václav Brom z Mountfieldu.

Pro všechna teritoria na západ od hranic jsou typické velké novoroční slevy. Třeba ve Francii zlevňují po Novém roce všechny obchodní domy - slevy se přitom týkají veškerého zboží. V Itálii můžete koupit levněji lyžařské vybavení, ale až ke konci ledna. Sezonní výprodeje v Německu se řídí jasnými pravidly, začínají čtvrtý lednový týden a týkají se zejména oděvů, obuvi a sportovních potřeb.

Obrovských slev se dočkají v lednu i za velkou louží - levnější je skoro všechno, obchodníci chtějí co nejrychleji vyprázdnit sklady. „Američané slevami doslova žijí, zvláště pak po Novém roce, kdy jsou slevy velmi výrazné. Nakupujeme značkové zboží, na něm jsou slevy totiž nejvýraznější,“ říká Kara Blake z New Yorku.

