V lékárnách vám poradí, jak ušetřit peníze za léky

Kromě zavedení poplatku 30 korun za položku na receptu, možnosti nechat si vyměnit lék za levnější variantu a změny ve výši některých doplatků na léky se pacient v lékárně či v ordinaci lékaře setká ještě s další změnou. Jmenuje se opakovaný recept.

Lékař totiž smí pod jednu položku na receptu „schovat“ maximálně tři balení jednoho léku. Kdo potřebuje léky na delší dobu a u koho lékař usoudí, že není třeba, aby kvůli každému chodil na kontrolu do ordinace, může dostat právě tento opakovaný recept s vyznačeným počtem možných opakování.

Pokud vám tedy váš lék vystačí například na měsíc, lékař může předepsat na recept tři balení s dovětkem „opakovat 2x“. S tímto receptem pak můžete přijít dvakrát do lékárny a lék tak máte bez další návštěvy lékaře zabezpečený na půl roku. Za každé vyzvednutí krabiček s léky sice zaplatíte regulační poplatek 30 korun za položku na receptu, ovšem ušetříte čas, který byste museli strávit v čekárně čekáním na další recept, a také 30 korun za vyšetření.

Paralen ze svého ušetří dvacet korun

Po zavedení poplatku 30 korun za položku se vyplatí kupovat si levnější léčiva, jako jsou například ta na snížení bolesti či teploty, ze svého. Zatímco balení paralenu (10 tablet po 500 mg) vyjde na recept na 30 korun, ve volném prodeji za něj zaplatíme asi 9,50. Deset padesát pak ušetří ten, kdo si za své pořídí ibalgin (10 tablet po 400 mg).

V případě dětského sirupu Mucosolvan 120 ml je pak rozdíl ve prospěch pacienta patnáctikorunový. „Pacienti by se měli v lékárnách na své léky více ptát, měli by se informovat o tom, zda je možné lék vyměnit za jeho levnější variantu,“ nabádá k větší spolupráci pacientů s magistry předseda Grémia majitelů lékáren Petr Krpálek. „Nemusí mít přitom strach, že bychom jim poradili špatně. Studovali jsme na to vysokou školu,“ dodává.

Pravidla výměny léku jsou navíc dostatečně přísná, lékárník má povinnost v případě záměny vybrat lék se stejnou léčivou látkou a stejnou formou podání – tedy například může tablety vyměnit jen za tablety. Když si pacient výměnu třeba proto, že je na své léky zvyklý, výslovně nepřeje, lékárník nemá právo vnutit mu levnější lék.

Podle zkušeností Petra Krpálka se zatím na možnost výměny léku za levnější variantu táže několik pacientů denně. Zvyšuje se navíc počet lidí, kteří si levnější léky kupují ve volném prodeji. Například ibuprofen si loni v lednu vyzvedlo na recept asi 23 procent pacientů, letos zhruba pět procent.

Neberete zbytečně stejné léky?

Lékárníci mohou také pacientům pomoci posoudit, jestli zbytečně neužívají různé léky se stejným účinkem, nebo naopak léky, které se navzájem vylučují. Stačí přinést do lékárny jejich krabičky nebo soupis jmen na papírku. „Lidé se na to, zda neberou zbytečně léky navíc, ptají častěji,“ potvrzuje prezident České lékárnické komory Stanislav Havlíček, který pracuje v lékárně na malém městě. Někteří pacienti si podle jeho slov nechají poradit na místě, někteří ovšem stále věří spíše svému lékaři a přímo v lékárně si vyžádají telefonickou konzultaci.

Co se též vyplatí koupit za své