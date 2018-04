V Německu má úspěšnou firmu, chce dát práci českým manažerům

Martin Poš v Německu založil firmu Cybex, která vyrábí dětské autosedačky a kočárky.

Podle Martina Poše nejsou západní manažeři ve vedoucích funkcích tak flexibilní jako jejich kolegové v Česku. "Je to globální problém, rekrutujeme lidi v Americe, v Jižní Koreji, v Hongkongu a narážíme na to, že nejsou tak pružní a je jich málo," dodává majitel firmy.

Vizitka Martin Poš Narodil se v Česku, v deseti letech emigroval s rodiči do Rakouska.

Založil společnost Cybex, která vyrábí dětské autosedačky se zajímavým designem, ten vzniká v České republice.

Firma zaměstnává 150 lidí a sídlí v německém Bayreuthu. Její obrat dosahuje 50 milionů dolarů ročně.

Vaše kariéra připomíná americký sen - na začátku jste opravoval kolečka dětských kočárků a pak se ve 23 letech vypracoval na obchodního ředitele firmy Concord, výrobce dětských autosedaček. Potom jste založil svůj vlastní podnik Cybex, který je dnes úspěšný. Vnímáte to tak?

Já to nesoudím. Do servisu mě poslali z ekonomického oddělení na první čtyři týdny. Tam se zjistilo, že opravovat kolečka kočárků neumím, a dal jsem se na marketing. Pak jsem dostal šanci stát se globálním obchodním manažerem Concordu. Nechali mě experimentovat a mně se podařilo zvednout firmu ze země. Po sedmi letech ji majitelé prodali investiční společnosti a já jsem se stal generálním ředitelem. Ve 33 letech jsem se rozhodl vyskočit z teplého hnízda rovnou do studené vody a založit vlastní byznys.

Bylo to těžké rozhodování?

Extrémně těžké. Vydělával jsem na svůj věk spoustu peněz. Ale byl jsem nespokojený. Nemohl jsem se realizovat tak, jak jsem chtěl. Doma jsem otravoval. Manželka mi jednoho dne řekla, že buď přestanu remcat a budu se koncentrovat na práci, nebo mám u Concordu skončit. Pak začala asi půlroční diskuse s ní a s mým kamarádem. Mohu každému doporučit, ať se v takové chvíli poradí s nejlepším přítelem a s člověkem, který ho miluje.

Hlavní sídlo máte v Německu, ale nové lidi i na vysoké manažerské pozice hledáte v Česku. Proč?

Obchodních firem, jako jsou Puma, Siemens, Mercedes, Audi, je v Německu hodně. A proto je tam i velká konkurence na trhu práce. Máme problém najít špičkové lidi na vysoké posty. Ale nejen na ně. Narážíme na to, že se zaměstnanci nechtějí stěhovat za prací. Naše firma má kromě Německa pobočky a spolupracující společnosti v Hongkongu, v Číně, v Česku, kde vzniká design dětských autosedaček Cybex. Proto potřebuji flexibilní pracovníky. A v tuzemsku či na Východě hodláme najmout okolo stovky lidí.

Jaké pozice potřebujete obsadit?

Hledáme pracovníky do marketingu, ekonomy i inženýry, vývojáře. Jen do nejvyššího managementu potřebujeme 11 lidí. Připravili jsme pro ně stejné ohodnocení, jaké by dostali v Německu. Chceme v našem oboru udělat technickou nebo lifestylovou revoluci. K tomu je třeba nové lidi, a ti nejsou k dispozici ani u konkurence. Musíme hledat v jiných oborech.

Věříte, že je najdete právě tady?

Doufáme, že ano. Logika nám říká, že tu jsou vynikající lidé. Ale my jsme na ně dříve nemysleli, možná jsme byli až moc zahledění do Německa a dalších západních zemí. Jsem původem Čech a nyní chci dát Čechům šanci. Na Západě totiž management z Východu stále nemá důvěru. Věřím, že tady najdeme kreativní, ambiciózní pracovníky.

Nemyslíte, že je strach západních firem z východních manažerů oprávněný?

Oni z nich nemají strach, podceňují je. Zaměstnáváme třeba mladou kolegyni z Rumunska, která se ohlásila sama od sebe. Říkala: "Vaše firma se mi líbí, já tu chci pracovat." Umí sedm jazyků a opravdu se osvědčila. Má takové nasazení, jaké jsem u Němců neviděl.

Co lidem z Česka chybí ve srovnání s německými nebo dalšími západními pracovníky?

Důvěra ve vlastní schopnosti. Ale to je snad všechno. Je více než 20 let po revoluci a tady už vyrostla nová generace lidí, kterým je 30 nebo 35 let a vystudovali ve Spojených státech či Velké Británii. Vzdělání mají, ale když se vrátí do Česka, nemají šanci své schopnosti prodat. Nejsou tady globální značky.

Co jazyky, s těmi už mladá generace nemá problémy?

Ti, kdo studovali v zahraničí, ne. Umějí německy, anglicky, rusky...

Vy sám jste vystudoval jen střední obchodní školu. Jaké vzdělání byste doporučil někomu, kdo vás chce v kariéře napodobit?

Vzdělání života a selský rozum. Zaměstnávám extrémně vzdělané lidi, třeba doktory fyziky. Ale nezáleží na tom, co člověk vystudoval, ale co udělá podle svého rozumu.

Selský rozum se však nikde vystudovat nedá.

Ten je dán od Pánaboha. Někteří akademici myslí moc komplikovaně. Já potřebuji lidi s logickým a instinktivním myšlením, kteří mají sebevědomí, ale nejsou arogantní.