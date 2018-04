V nouzi poznáš právníka

Pavla Klepačová z Prahy se chce soudit se svým dřívějším zaměstnavatelem. „Personální agentura, ve které jsem pracovala, mi nevyplatila odměny za získání nových klientů,“ vysvětluje. Bývalá personální poradkyně se domnívá, že má na peníze nárok. Agentura tvrdí opak. Závazně může spor vyřešit jen soud.

Žaloba na vyplacení zhruba desetitisícové částky se však snadno prodraží. V případě, že by dal soud za pravdu zaměstnavateli, musela by Pavla Klepačová zaplatit na nákladech řízení několikanásobně vyšší sumu.

Kdo prohraje soud o desetitisícovou částku, musí jen advokátovi druhé strany vyplatit devět tisíc korun. Pokud by byla částka o stovku vyšší, už by se náklady blížily dvanácti tisícům. K tomu je třeba připočíst skoro tisíc korun za soudní poplatky a zejména za služby vlastního advokáta. Ten si za jeden úkon naúčtuje minimálně 1 500 korun.

Úkonů přitom musí provést několik. Jedním úkonem je třeba právní rozbor situace, druhým sepsání žaloby a podobně.

Každý advokát musí někdy slevit

Zákon je milosrdný k lidem, kteří si nemohou dovolit vlastního advokáta. Mohou požádat soud, aby jim ho zdarma přidělil. Pokud neuspějí, lze žádost podat přímo advokátní komoře. Každý advokát v Česku musí jednou začas, pokud na něj vyjde řada, zastupovat takového žadatele bez nároku na odměnu.

Komora však pečlivě zkoumá, zda jste na tom opravdu tak špatně, že nemůžete platit právníka ze svého. „Většinou musíte prokázat, že jste nemajetní, tedy že nemáte žádný příjem,“ upřesňuje pražská advokátka Zdeňka Beranová.

Doložíte to například potvrzením, že jste registrováni na úřadu práce jako nezaměstnaní. Komora si může vaše majetkové poměry prověřit, a teprve pak rozhodne. Podle statistik u ní uspěje zhruba každý čtvrtý zájemce. „Právě pro pracovní spory je však bezplatná pomoc typická,“ podotýká Zdeňka Beranová.

Pokud nemáte žádné příjmy, můžete kromě toho už při podání žaloby požádat o prominutí soudních poplatků. Prohrajete-li spor, tak také o odpuštění nákladů řízení. V tom vám však soud vyhoví vzácně - druhá strana by totiž neměla z čeho zaplatit svého advokáta.

Odbory pomáhají jen odborářům

Pavla Klepačová nebyla nezaměstnaná dlouho, aktivně si hledala práci, a navíc se v počátcích snažila urovnat spor mimosoudně.

Proto nežádala o pomoc advokátní komoru, ale vypravila se do centrály Českomoravské konfederace odborových svazů. Odboráři mají vlastní právníky, kteří poskytují rady zdarma. „Hned po příchodu jsem se však dozvěděla, že pokud nejsem v odborech, nemůžu čekat jejich pomoc. Prý by mi jen poradili, kam se obrátit dál,“ vzpomíná Pavla Klepačová.

To potvrzuje Jiří Šafář z olomoucké pobočky Odborového svazu pracovníků obchodu: „Bezplatná pomoc je jen pro členy, kteří platí příspěvky. Bylo by vůči nim nekorektní, kdybychom zdarma pomáhali i ostatním.“

Co na to mediátor?

Na své další pouti za vyjasněním sporu s bývalým zaměstnavatelem vyhledala Pavla Klepačová takzvané mediátory.

Jsou to vlastně vyjednávači, kteří moderují rozhovor dvou znesvářených stran a pomáhají jim k dohodě. „Podmínkou však je, aby obě strany souhlasily, že se s mediátorem sejdou. Pokud zaměstnavatel odmítne, akce skončí dřív, než začala. A to se stalo v mém případě,“ popisuje Klepačová.

Konečně u soudu

Jejím posledním pokusem byl dopis občanskému sdružení Iuri-dicum Remedium. To nabízí bezplatnou právní pomoc všem zaměstnancům, kteří ji potřebují. „Zaměstnanec je vždy slabší stranou. Nemusí být zrovna nemajetný nebo bez příjmu,“ říká koordinátor projektu Pavel Kyncl. Dodává však, že by u nich zřejmě nepochodil dobře placený manažer nebo ten, kdo evidentně nemá problém zaplatit si právníka ze svého.

Na projekt přispívá Evropský sociální fond a státní rozpočet. A stejně jako jiné programy podporované z evropských peněz, je i tento omezen jen na jeden region. Nemohou jej tedy využívat pracovníci mimo Prahu.

Ve sdružení Iuridicum Remedium Pavla Klepačová nakonec pochodila. Zdejší právníci se seznámili s celým případem, uznali, že má šanci na úspěch, a doporučili jí podat žalobu k soudu. V řízení ji pak budou bezplatně zastupovat. Hlavní líčení se očekává do dvou měsíců. Pokud by Pavla Klepačová prohrála, musela by jako kdokoliv jiný zaplatit soudní poplatky i náklady druhé straně. Na odměně pro svého advokáta by však ušetřila až několik tisíc korun.

Rada MF DNES

Nepouštějte se do sporů bezhlavě Každý, kdo se soudí, si myslí, že má pravdu. Přesto nemusí vyhrát. Než podáte žalobu, zkonzultujte své šance na úspěch s právníkem. Jedna konzultace vás vyjde řádově levněji než prohraný spor.