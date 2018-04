V oběhu je stále 288 milionů v neplatných dvackách a padesátnících

Hodnota peněz v oběhu převyšuje 391 miliard korun. Během jednoho roku se zvýšila o zhruba pět miliard korun a během deseti let dokonce o více než 194 miliard. Lidé mají v držení přes dvě miliardy kusů bankovek a mincí.

Hodnota peněz v oběhu

Nejvíce koluje tisícovek, v oběhu jich je téměř 123 milionů kusů. Tvoří prakticky třetinu všech bankovek. Nový vzor tisícovky s dokonalejšími ochrannými prvky byl vydán do oběhu 1. dubna 2008. Pokud by se všechny emitované tisícikoruny položily za sebou, vytvořily by pás dlouhý přes 19 tisíc kilometrů, což je polovina délky rovníku.

Kolik bankovek připadlo na jednoho obyvatele České republiky k 31.12.2010 Nominální hodnota Počet kusů Hodnota v korunách 5 000 Kč 2,3 11 500 2 000 Kč 5,3 10 600 1 000 Kč 11,8 11 800 500 Kč 2,0 1 000 200 Kč 4,9 980 100 Kč 4,7 470 50 Kč 1,6 80 20 Kč 0,5 10 Celkem 33,1 36 440 Zdroj: ČNB

Každá sedmá bankovka v oběhu je buď stokoruna, nebo dvousetkoruna a bankovek s nejvyšší nominální hodnotou pět tisíc korun je mezi lidmi 24 milionů kusů.

I přesto, že od září 2008 už neplatí papírové dvacetikoruny, mezi lidmi jich stále zbývá přes pět milionů kusů, tedy v hodnotě přesahující sto milionů korun. Z oběhu se postupně stahují i papírové padesátikoruny, od 1. dubna 2011 jimi už nebude možné platit. Zatím jich je v oběhu 16 milionů kusů.

Struktura bankovek v oběhu

Mincí je šestkrát víc než bankovek

I přesto, že v mincích mezi lidmi koluje "jen" deset miliard korun, je jich co do počtu kusů šestkrát víc než bankovek. Je to naprosto pochopitelné, nejvyšší nominální hodnotu má padesátikorunová mince.

V oběhu je nejvíce korun, 417 milionů kusů, a dvoukorun, 342 milionů kusů. Naopak padesátikorunových mincí obíhá pouze 63 milionů kusů. V září 2008 se přestalo platit padesátníky, ovšem lidé jich dosud drží téměř 367 milionů za více než 183 milionů korun.

Světová cena pro padesátikorunovou minci Padesátikorunová mince z bimetalického kovu je v oběhu od roku 1993. A v tomto roce jí odborníci časopisu World Coin News udělili titul Best Trade Coin. "Titul Best Trade Coin dokazuje, že je naše padesátikoruna jednou z nejlepších mincí na světě," uvedl Pavel Řežábek, člen bankovní rady ČNB.

V oběhu jsou téměř dva miliony pamětních mincí

Do celkové hodnoty peněz v oběhu je nutné započítat i zlaté nebo stříbrné pamětní mince, které při různých příležitostech Česká národní banka vydává několikrát do roka. Teoreticky je možné těmito mincemi zaplatit, ovšem jejich cena je několikanásobně vyšší než uvedená nominální hodnota.

V oběhu je nyní 1,8 milionů kusů pamětních mincí v hodnotě 889 milionů korun.

Struktura mincí v oběhu

Bankovka žije čtyři roky, mince až desítky let

Bankovky vydrží v oběhu tři až čtyři roky. Přitom obecně platí, čím vyšší nominální hodnota, tím vyšší životnost. "Je to dáno tím, že s bankovkami vyšší hodnoty lidé zacházejí šetrněji, protože mají vyšší cenu. Konkrétně tisícikoruna má dlouhodobou průměrnou životnost asi pět let," doplňuje Petra Hájková z České národní banky.

Na druhou stranu mince mají životnost až desítky let. Stále ještě jsou v oběhu mince, které byly vyrobeny v roce 1993 při vzniku české měny.

Bankovky vyřazené z oběhu ČNB po kontrole pravosti skartuje a tuto drť dále vysokým tlakem lisuje do takzvaných briketek. Ty potom putují do spalovny. Mince se po kontrole pravosti takzvaně demonetizují, to znamená, že se jejich povrch znehodnotí či naruší tak, aby mince nemohly být dále zneužity.

"Jeden takový způsob jak mince demonetizovat, je rozstřižení mincí napůl. Kovový šrot, který tímto procesem vznikne, se následně posílá k přetavení do hutí," vysvětluje Petra Hájková.