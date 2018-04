V peněžence a na účtu ani koruna? Nevadí

Vánoce na dluh jsou dostupnější než loni

Jako Sirény Odyssea vábí splátkové společnosti a banky zájemce k nákupům bez peněz. Čím víc se blíží Štědrý den, tím naléhavější jsou jejich hlasy. Jak se vyznat v džungli?

Život na dluh se stává standardem

Splátkové společnosti nabízejí klientům stále jednodušší přístup k úvěru i speciální nabídky. Jak dopadla u splátkových společností klientka s příjmem mírně nižším, než je celorepublikový průměr?

Devět rad, jak si půjčit peníze

Jste si jisti, že půjčku potřebujete? Dřív, než si peníze půjčíte, zkuste najít rezervy u sebe, nebo si raději půjčte od přátel či příbuzných. Určitě to bude levnější!

Typickým zákazníkem nákupu na splátky je mladý muž

Podle zjištění vedoucí splátkové společnosti na trhu nakupuje nejčastěji na splátky člověk ve věku 25 až 35 let. Častěji muži než ženy. Které zboží se na splátky kupuje ve světě?

Operace očí či nová prsa na splátky? I to již jde



Možná trochu netradiční vánoční dárek lze pořídit blízkým prostřednictvím společnosti Home Credit. Co se dá financovat prostřednictvím úvěru Medifin a kolik to stojí?

Pozor na vykutálené půjčky, jsou pekelně drahé

Půjčíme na cokoli, přijdeme k vám domů s penězi a dojdeme si i pro splátky, říkají v letácích i inzerátech nebankovní společnosti. Jaké jsou úskalí a přednosti hotovostních půjček?

Pojistka splátek? U větších úvěrů nutnost



Kdo si bere půjčku, měl by rozhodně zvážit situaci, která může nastat a kterou on sám neovlivní. Co bude s půjčkou, když se „něco“ stane? Bude čím platit, když dostanu v práci výpověď?

Jaké jsou podmínky nebankovních hotovostních půjček?

Zboží na splánky: u koho nejlevněji?