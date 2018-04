V práci jsme jako sardinky

Většina českých zaměstnanců se v létě v práci pořádně zapotí, i když jen bezmyšlenkovitě sedí na židli. Skoro čtyřicet procent účastníků ankety pracovního serveru o klimatu v letních dnech v práci tvrdí: "Hrůza, nedá se pořádně nic dělat." Šičky pracující v malé provozovně v Moravskoslezském kraji si navíc připadají v práci jako sardinky. Mezi šicími stroji se doslova proplétají, stěžují si na nedostatek světla. Jenže nanejvýš jen tak mezi sebou. Informovat instituce, které by jim mohly pomoci, nechtějí. Přišly by tak o práci, kterou předtím těžko hledaly.



M usíte mít prostor a vzduch



Všichni zaměstnanci mají nárok na určitý pracovní prostor, osvětlení i množství vzduchu. Přitom jejich chlebodárce musí dohlížet také na předpisové větrání, vlhkost a teplotu pracoviště, zásobování vodou a třeba i na bezpečný povrch podlahy (v prádelnách, kuchyních).

To vše ve vzájemném propletenci souvislostí totiž ovlivňuje bezpečnost a výkon pracovníků. Každý zaměstnanec by měl mít pro sebe volnou podlahovou plochu o velikosti nejméně dvou metrů čtverečních. Přitom tato plocha nesmí být zastavěna stroji či nábytkem a musí být mimo spojovací cesty pracoviště. "Šíře volné plochy pro pohyb nesmí být přitom v žádném místě zúžena pod jeden metr," upřesňuje Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu v Praze. Toto platí obecně pro všechna pracoviště a pracovní místa. A co výška místnosti? Při ploše 50 metrů čtverečních musí být nejméně 2,60 metru. Čím větší plocha, tím vyšší místnost by pak měla být. Nařízení vlády, kde jsou konkrétní rozměry uvedeny, hovoří o světlé výšce. "Mám-li u stropu taženou změť různých potrubí a rour téměř zakrývajících strop, je tím míněna výška k těmto překážkám," vysvětluje Mathauserová.



Kdo pracuje vsedě, měl by mít pro sebe tak 12 metrů krychlových vzdušného prostoru, 15 při práci ve stoje, a vykonává-li těžkou fyzickou práci, o tři metry krychlové více. Každý druh vykonávané práce má i jiné požadavky na osvětlení. "Záleží především na velikosti a povaze podrobností, které je třeba při práci vidět," vysvětluje Aneta Kupková z ministerstva zdravotnictví.



S klimatizací to nepřehánějte



Se zvyšující se teplotou na pracovišti klesá výkonnost pracovníků. "Pokud máme navíc pocit, že vzduch v místnosti stojí, přispívá to vedle vyšší teploty k rychlejšímu nárůstu únavy, nesoustředěnosti, chybovosti, a tedy i zvýšené možnosti úrazů," varuje Zuzana Mathauserová. Tady pomohou jen větráky a klimatizace. Ta se však musí umět správně nastavit. Rozdíl mezi venkovní letní teplotou a teplotou v klimatizovaném prostředí by neměl být vyšší než pět šest stupňů Celsia. Tedy je-li venku 30 stupňů, uvnitř by nemělo být méně než 24 stupňů Celsia.



Pokud do některé části pracoviště praží slunko a druhá je ve stínu, je ideální při nastavení klimatizace nechat mezi chladnější a teplejší místností cirkulovat vzduch. Důležitá je přitom ochrana (třeba žaluzie) před přímým sluncem.

Jaké klima máte na pracovišti v letních dnech? (%) Hrůza, nedá se pořádně nic dělat 36 Nic moc, ale dá se to vydržet 25 Klimatu si nevšímám, pracuji jako drak! 15 Skvělé díky klimatizaci 15 Dobré, chladnější prostory či větrák dělají své 10

Hlasovalo 383 lidí

Zdroj: www.jobs.cz



V létě by se sprcha v zaměstnání hodila



Ačkoli na to řada lidí během roku nepomyslí, v létě si posteskne, že by v zaměstnání mohla být sprcha. "Sprchami však nemusí být vybavena pracoviště, kde dochází při práci pouze k malému znečištění kůže a očista celého těla po ukončení práce tedy není nezbytná. U těchto pracovišť je sprcha pouze nepovinným vybavením," vysvětluje Aneta Kupková z ministerstva zdravotnictví.



Pokud tedy mají zaměstnanci pocit, že by se jim sprcha na pracovišti hodila, musí to projednat se zaměstnavatelem buď osobně, nebo přes vlastní odbory či radu zaměstnanců. Jinak mají nárok na dostatečný počet umyvadel s tekoucí studenou i teplou vodou.



Nemáte k práci ty správné podmínky? Zdá se vám, že v práci není hnutí nebo že vás zaměstnavatel nechává pracovat v přílišném horku?