V práci vás obdivují. Tak proč být doma?

Že si vzala workoholika, napadlo Lenku už mnohokrát. Dokonce to manželovi mnohokrát vyčetla - že tráví ve své firmě víc času, než je nutné, že je na práci závislý a že by s tím měl něco dělat. A on s tím opravdu něco udělal - přestal trávit celé dny a víkendy ve své počítačové firmě a... Ne, nezačal trávit víc času s rodinou - našel si koníčka, adrenalinový sport.

"Pochopila jsem, že Petr v rodině nikdy nenajde životní uspokojení, že ho bude vždycky hledat někde jinde. Když to nebude v podnikání, tak v potápění. V dětství si moc lásky neužil, jeho první manželství nebylo nijak uspořádané a popravdě řečeno ani naše manželství není moc harmonické. Zvykl si na to, že rodina mu nic nedává, a začal předstírat workoholismus," říká Lenka, maminka na mateřské se třemi dětmi.



Workoholismus není nemoc - je to únik





Je to sice zjednodušený pohled, ale psychologové dávají Lence za pravdu. S jednou výhradou: Petr a jemu podobní lidé workoholismus nepředstírají, oni ho skutečně prožívají. Každý člověk má tendenci zdržovat se tam, kde se cítí dobře. A dělá to podvědomě. Když se cítí v práci na rozdíl od domova v pohodě, tak se klidně pustí do náročného povolání, nabírá si nové pracovní úkoly, vytváří si další pracovní zátěž.

"Ve skutečnosti je to však úniková reakce na nepohodu v osobním životě. Workoholismus totiž není nemoc, ale závislé chování, které se vyskytuje u lidí, kteří nemají dostatečně uspokojivé jiné oblasti života," vysvětluje Pavel Mokrejš z personální firmy GOT Consulting. Člověk s pevným rodinným zázemím by se nenechal dlouhodobě zatáhnout do takového pracovního kolotoče, který by ho od domácí pohody úplně odřízl. Psycholog personální společnosti Direct Ahead Oleg Mazurov jako potvrzení uvádí příklad jednoho z nejúspěšnějších českých podnikatelů. On cítil velkou pracovní zodpovědnost. Rodina ho chtěla mít více doma. Začaly vznikat konflikty. A důsledek? "Přestože žádné organizační těžkosti zde neexistovaly a dotyčný mohl více času věnovat rodině, jako obrana proti tlaku rodiny se u něj zformovala závislost na práci. Časem rodinu opustil a má partnerku z pracovního prostředí."



Do práce často utíkají ženy





A kdo se nejčastěji stává workoholikem? Podle Mazurova osamělí lidé. Doma na ně nikdo nečeká, a tak se náplní jejich života stanou profesní povinnosti. Pokud jde o lidi, kteří mají rodiny, jsou mezi workoholiky překvapivě často vdané ženy. "Spousta žen s neuspokojivým manželským životem nachází v práci i citovou náhradu. Nemusí jít přímo o milostný vztah, ale o citovou vazbu s šéfem nebo s kolegou. Obdivují ho, mají si s ním stále co povídat, a pokud ten vztah nepřeroste v milenecký, může vydržet i hodně dlouho," říká Mokrejš.Více než tři čtvrtiny času denně: 55 %Více než polovinu času denně: 28 %Max. polovinu času denně: 8 %Třetinu a méně času denně: 9 %Hlasovalo 432 lidíjobs.cz

