V Praze bude veletrh pracovních příležitostí pro počítačové odborníky

Veletrh Visit, který je pořádán britskou společností Haymarket už od roku 1994 a uskuteční se ve dnech I5. a 16. září poprvé v Praze v hotelu Marriot, bude největším tuzemským veletrhem pracovních příležitostí v oblasti IT. Podobné veletrhy se každoročně konají v mnoha městech Velké Británie, letos budou také v Nizozemsku, Německu, Francii, Dánsku i Spojených státech. Veletrh je určen všem zájemcům o práci na různých pozicích v oblasti informačních technologií ať už hledají zaměstnání, nebo je zajímají trendy na trhu pracovních příležitostí. Na veletrhu se mohou zkontaktovat se zástupci známých společností, jako je například Sun Microsystems, Logica Praha, RadioMobil, nebo EDS. Podmínkou uplatnění je alespoň roční praxe v oblasti IT. Vstup na veletrh je zdarma. Věříme, že v České republice existuje mnoho kvalifikovaných pracovníků v oblasti IT a telekomunikací a v souladu se světovými trendy také vzrůstající poptávka společností po specialistech v těchto oblastech," říká ředitel Haymarket Richard Watts.